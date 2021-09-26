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雷軍：小米已成全球第二大手機品牌　科技企業要發揮引領帶動作用

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米董事長雷軍26日烏鎮世界互聯網大會上表示，小米已經成長為全球第二大的手機品牌，未來還將為更多人提供更好的智能產品。他還強調，科技企業要充分釋放自身創新活力，發揮引領帶動作用，做到數字化和綠色化同步推進，對國家負責，對社會負責，對歷史負責，努力邁向「美好科技生活」。

科技企業要充分釋放自身創新活力，發揮引領帶動作用，做到數字化和綠色化同步推進，對國家負責，對社會負責，對歷史負責，努力邁向「美好科技生活」。

雷軍指出，當前，數字鴻溝在全球範圍內加速顯現，發展不平衡與數字經濟的初衷完全背離，「科技企業在推動數字經濟蓬勃發展的同時，也要努力讓數字產品更有溫情，不讓任何一個群體掉隊。」

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

雷軍提到，人們常說，「一個人可能走得快，但一群人才能走得遠」，企業是社會的企業，大企業要主動擔當，幫助中小企業快速健康發展，今天已經湧現出了很多數字技術平台，為中小企業提供全流程的支持和幫助，「我們也非常希望與優秀的創業者一起開拓、一起探索，彼此成就、共同發展。」

雷軍認為，科技企業要積極搶占浪潮之巔，堅持用互聯網思維推動中國製造業，帶動上下游合作夥伴，共同探索智能製造的新經濟發展模式，全力提升「中國製造」的技術實力與品牌形象。

雷軍還說，多年來，小米不僅推動了移動互聯網的發展，而且也推動了智能手機的普及，成長為全球第二大手機品牌，未來還將為更多的人提供更好的智能產品，幫助他們與世界相連，「就像我前面提到的，小米的奮鬥目標是每個人的美好科技生活，其中的重點就是『每個人』，這是我們的創業初衷，更是我們的發展動力。」

雷軍也強調，科技企業要充分釋放自身創新活力，發揮引領帶動作用，做到數字化和綠色化同步推進，對國家負責，對社會負責，對歷史負責，努力邁向「美好科技生活」。

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