▲全台1/3的人來過！國家歌劇院5歲了，疫情後盼觀眾入場看表演。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中國家歌劇院今（30）日是開館滿5周年，舉辦溫馨分享會，安排回顧歌劇院的《迴》影像四部曲首映。藝術總監邱瑗表示，累計到現在總共有750萬人次遊客到訪歌劇，吸引96萬人次觀眾欣賞表演，現在疫情趨緩，也歡迎大家入場看表演。

邱瑗也提到，報告顯示，全台33%的民眾曾來過歌劇院；2018到2020年間共3超過60萬人次參與藝文推廣體驗活動；此外，藝文消費金額驚人，以2019年為例，文化部調研報告國人娛樂及文化平均消費金額為3968元，而同年歌劇院會員藝文購票平均消費為6379元，是全國平均文化消費金額1.6倍。

2020年因受疫情影響，歌劇院加速軟硬體數位平台建置，主打全時段E化學習，152支藝術教育影片成為108課綱最佳教材之一；並積極以社群媒體、網路平台與年輕族群溝通，YouTube頻道以25-34歲為主要觀賞者，截至2021年8月，自媒體平台總追蹤人數近100萬人。

邱瑗期望，未來歌劇院將繼續陪伴藝術創作者與劇場工作者成長、給年輕人試驗、不怕犯錯的空間；開發多元節目類型，提供民眾多樣化體驗的機會。