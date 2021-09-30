iPhone 13首周買氣跌破眼鏡！　日本熱銷榜首竟是這一款

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者陳俐穎攝）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 13上週開賣，根據日本研調機構 BCN Ranking統計數量結果，發現賣最好的竟然不是這次推出的iPhone 13，而是平價iPhone SE 2代，而且一口氣包辦前4名。而iPhone 13系列則以iPhone 13 Pro 256GB賣最好，排行本週第五名。

根據BCN Ranking手機銷售週排行來看，前四名都是2020年5月發行的iPhone SE 2代，其中最受青睞的就是64GB容量，直接包辦一、二、四名，128GB容量則排在第三名。iPhone 13系列產品則以iPhone 13 Pro 256GB賣最好，名列週排行第五。

▲日本9/20-26的手機銷售排行，前五名都是iPhone。（圖／翻攝BCN Ranking）

不過以過去蘋果發售新手機的火熱程度來比較，這次iPhone 13的買氣不如以往，13系列除了13 Pro勉強擠上第五名，其他則是敬陪末座，就連小米推出的紅米 note 10 Pro銷售都比iPhone 13系列還好，新iPhone問世空降排行榜的神話已然破滅。