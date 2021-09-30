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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北＋0！公園遊戲場明天起開放　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）公布國內無新增本土病例，另有7例境外移入，確診個案無人死亡。新北市長侯友宜召開疫情記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自印尼(案16327)、美國(案16328)、丹麥(案16329)、菲律賓(案16330)、史瓦帝尼(2例，案16331、案16332)及柬埔寨(案16333)入境，入境日介於今(2021)年8月24日至9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

侯友宜昨天宣布，熊侯森樂園10月1日起開放，每日上午8時至晚間8時進行單一出入口人流管制，每日場地人流管制1000人，每日消毒2次；兒童遊戲場（遊具）也於10月1日開放，提醒民眾全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，每日也會做好清消。

另外，新北市板橋區某幼兒園和社區大樓感染新冠肺炎Delta病毒，社區B棟300多位住戶全數隔離，23日解除隔離順利返家，並進行為期7天的自主健康管理，29日自主健康管理結束，侯友宜表示，10月1日安排疫苗接種。

▲▼新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

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