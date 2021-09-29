網傳2女大生被拖進男宿「輪流性侵」…叫聲驚動師生　真相曝光

▲網傳2名女大生被撿屍性侵。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江西一高校日前驚傳發生一起集體性侵事件。網友爆料稱，該學院有2名女生醉酒後走錯路，被幾名男生看到後，拖拽進了男生宿舍慘遭集體性侵。當時，網友還進一步稱，期間聲音太大，驚動了師生，女孩才被解救。事後，警方發布通報闢謠，該事件為不實消息。

據《瀟湘晨報》報導，據網友發布的聊天截圖顯示，在名為「20江科」的35人聊天群組內，有人提醒群成員「有兩個妹子喝醉了」，並呼籲「過來拖」。之後，女生被一宿舍成員拖拽進屋實施了性侵。最終聲音太大驚動老師，趕來該宿舍處理。據稱，此舉涉及多人。

事後，有相關影片流出，當時宿舍外有多人圍觀，並拿出影片錄製。對此，顯示的寢室內部陳設，網友肉搜出，「江科」疑似為江西科技職業學院。

9月28日，江西科技職業學院在官方微博發布聲明稱，學校「2個女生被拉進男生宿舍強姦」為不實消息，具體案情通告將會發布，請廣大網友關注處理結果。

江西省南昌縣公安局29日通過其微信公眾號「昌南公安」發布《情況通報》，經初步調查，9月18日晚，該院女生張某琴、胡某和張某熹等8名男生在校內飯店吃飯飲酒，期間以上3人醉酒。

因深夜女生宿舍關閉，2名女生被同行人員送至張某熹宿舍醒酒，後被輔導員及保衛處工作人員及時發現，遂送至學院保衛處醒酒。該過程被圍觀學生黃某用自己手機拍攝並發至微信群，同時出於好玩心理，在群中捏造了「這些人在發生性關係」之類的文字，導致該事件網傳發酵。

目前，在校學生黃某（未滿18周歲）因編造虛假信息引發網路輿情，警方已對其給予批評教育處理，並責令監護人嚴加管教。