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政大女控學長偷拍！他火大：我在拍違停...提告妨害名譽結果出爐

▲▼國立政治大學外觀。（圖／翻攝自Google Map）

國立政治大學外觀。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

就讀政治大學的一名任姓女學生今年3月，在臉書社團「NCCU政大學生交流版」發表一則貼文，指出同校法律系大五的王姓學生有偷拍行徑，還在文末附上王男照片並寫下「注意偷拍狂！」、「噁心」等語。事後王男不滿被公審，火速澄清自己僅是在拍「違停」車子，更附上報案三聯單，怒告任女妨害名譽。高雄地檢署日前偵結，對任女採取不起訴處分。

任姓女學生今年3月，在臉書社團「NCCU政大學生交流版」中發布貼文，呼籲同學要小心有偷拍狂，指出自己從餐飲店家走出來後，看到一名男子以不太自然的動作拍攝，「他的動作真的太不自然足以引人注意，技術太爛，他手機正好傾斜，看到畫面停在拍攝的介面，然後下一秒不自然的垂下在腳邊，手指在音量鍵上，突然毫無意義的遙望遠方」。

任女還指出，王男當時並沒有站在斑馬線上，因此不是在等紅燈，當下她停下來看著王男，意圖讓王男知道她已注意到他在偷拍的事情，但王男仍不為所動，更在拍攝後馬上查看其「戰利品」。不過事後任女也補充，若是誤會的話希望當事人可以私訊她，並放上王男的背影照，卻因為樣貌過於明顯，釣出當事人出面回應。

王男發現後怒留言反擊表示，經朋友提醒才知道自己成了偷拍狂，並表明自己是政大法律系大五的學生，當時他只是要拍「違停」車輛，準備等待三分鐘後再拍照，這也是他毫無意義的望向遠方的原因，當下根本沒注意到這位公審他的女學生，更附上報案三聯單，怒告任女妨害名譽。

任女向檢察官指出，王男的手機畫面當時停留在拍攝狀態，且鏡頭正對著她，讓她懷疑王男可能在偷拍，張貼文章也只是因為先前有偷拍的案例發生，提醒其他同學要小心。

不過檢察官勘驗王男當時所拍的照片後發現，任女出現在王男所拍照片的右側，且面對鏡頭，顯見當時王男所拍攝的角度，確實是朝著任女的方向所拍攝，依常人判斷，王男朝任女的方向進行拍攝的行為，容易與先前曾發生的偷拍印象連結，認為任女並非毫無所憑，並未悖於常情，因此其在社團上以自身遭遇告訴他人偷拍事件，提醒他人並給予評論，尚非全然無據，為主觀認知意見表達。檢察官也指出，任女在社團上的發文為出於善意而合理發表評論，難認其在主觀上有貶損王男名譽的誹謗故意，因此對任女採取不起訴處分。

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