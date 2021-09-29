人魔阿伯「效仿A片」擄走16歲少女當性奴…囚地洞24天隨時發洩

記者鄭思楠／綜合報導

湖南常德中院29日公告，一起超變態性侵案主謀已死刑伏法。湖南鳳凰縣55歲的變態人魔龍喜和，2019年2月將一名年僅16歲的少女，囚禁在自家地下室，期間以槍殺、電擊等方式恐嚇，多次強行與其發生性關係。受害人被找到時，脖子被鎖上鐵鍊扣在牆上，身上還有五道鎖防止逃跑。日前，案件相關細節曝光，令人不寒而慄。

綜合陸媒報導，長期單身的龍喜和靠白牌車載客維生，因長期單身形成觀看色情片的嗜好，心理逐漸扭曲、變態，想親身效仿A片情節，產生囚禁強姦的犯罪動機。之後，在網路上購買了鐵鏈、人皮面具等作案工具，並於2016年開始在房屋內建造地下室，精心花費3年時間才建造完成。該地下室放置了一塊木板和馬桶，牆上嵌上鐵環和鐵鏈。

▲人魔挖地窖囚16歲少女當性奴24天。（圖／翻攝自新京報我們）

法院審理查明，龍喜和在2019年2月13日，搭載在路邊等車的16歲被害人，在其上車後產生囚禁強姦歹念，用強行捆綁、封口、麻袋蒙面等手段予以暴力控制，將少女鎖上鐵鍊囚禁在事先挖掘的地下室，期間以槍殺、電擊等方式恐嚇，多次強行與其發生性關係。被害少女從2月13日起，被囚禁至3月9日止，共被囚禁了24天才被救出。

法院審理認為，龍喜和違背婦女意志，採取暴力手段強行與未成年人發生性關係，其行為構成強姦罪；違反國家槍支管理規定，非法持有仿五四手槍一支，其行為構成非法持有槍支罪。龍喜和強姦手段特別殘忍，情節十分惡劣，社會危害性極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。

▲少女被發現時，脖子上還被繫上鐵鍊，還有五道鎖防止她逃跑。（圖／翻攝自新京報我們）

2020年3月19日，湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院宣判，龍喜和犯強姦罪、犯非法持有槍支罪，決定執行死刑。宣判後，被告人龍喜和不服，提出上訴。

湖南省高級人民法院經二審審理後，裁定駁回上訴，維持原判，將對被告人龍喜和的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經依法覆核，核准對被告人龍喜和的死刑判決。

2021年9月28日，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院依法將罪犯龍喜和驗明正身，押赴刑場，執行死刑。