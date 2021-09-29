台大女學生控被教授騙上床！還疑染性病　校方：已啟動性平調查

▲網路平台Dcard有發文者匿名控訴台大有狼師。（圖／翻攝Dcard）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣大學驚傳有教授性侵女學生！一名表示自己就讀台大的女網友28日在網路上PO文表示，原本和教授相約討論學業規劃，竟遭到該名教授誘騙上床、發生關係，且對方還沒有戴套，使得自己疑似遭感染性病。該文章曝光後，引起大批網友熱議。

對此，台大校方指出，針對上述網路爆料內容，已經啟動相關校內性別平等通報程序，但其他內容依法不便對外公佈。該師所屬的學院院長說，目前還不清楚相關事情，不過學校教評會一定會公正處理。

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原PO在《Dcard》台大版貼出自己與教授的對話截圖，並表示，「本來只是想問老師學業規劃的問題，但他不約學校辦公室，反而跟我約星巴克，後來又改成小酌。我有精神方面的身心障礙。他利用我的疾病，誘騙我上床。」

原PO說，「當天他跟我發生性行為故意不戴套，我疑似被他傳染了性病。 他會偽造對話紀錄、證據。當我說要走法律途徑，他稱他身後有人，黑的白的都有，在我報案前，就會出手處理我跟我的家人。他是台大教授，請校內外人士小心，不希望有人再跟我遭受一樣的遭遇。」

網友看過貼文後，紛紛留言，「我之前是他實驗室的學生，完全不會懷疑原po故事的真實性，他是這種人沒錯」、「他是我們系上教授耶！怕！」、「我這學期還有修他的課欸」、「真的很扯！幫高調，抱抱原po，先好好照顧自己最重要 為了他人的過錯傷害自己不值得」。