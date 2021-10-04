　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市19歲騎士慘撞左轉轎車　顱內出血、左小腿骨折重傷急救

▲▼左轉轎車與直行機車碰撞，雙方車輛均嚴重損毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方到場拍照採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區3日晚間10時許，一輛轎車於敦化南路二段準備左轉和平東路三段時，與對向機車發生碰撞，機車騎士連人帶車倒地，一度卡在車底，被救出時意識模糊，顱內出血、胸部挫傷、左小腿骨折被送醫急救，所幸無生命危險。警方經酒測排除雙方駕駛酒駕，確切事故原因及肇事責任有待釐清。

▲▼左轉轎車與直行機車碰撞，雙方車輛均嚴重損毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼左轉轎車與直行機車碰撞，雙方車輛均嚴重損毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼左轉轎車與直行機車碰撞，雙方車輛均嚴重損毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車右側車身、擋風玻璃嚴重受損，機車車頭毀損。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，王姓男子（52歲）開白色轎車，沿著敦化南路二段快車道行駛，在左轉進入和平東路三段時，與楊姓男子（19歲）騎乘的機車碰撞，楊男猛力撞上轎車右前擋風玻璃，隨後翻滾地面失去意識，而王男因緊急煞車，造成他與同車的胡女（37歲）2人胸部輕微挫傷。

▲▼左轉轎車與直行機車碰撞，雙方車輛均嚴重損毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲機車與轎車右側車身發生碰撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消晚間10時14分獲報，一度以為有人受困卡在車底，派出警消到場救援，楊男因顱內出血、胸部挫傷、左小腿骨折，被送往國泰醫院開刀急救。警方經酒測，排除雙方駕駛酒駕，已調閱路口監視器，將進一步釐清事故原因及肇事責任。

▲▼左轉轎車與直行機車碰撞，雙方車輛均嚴重損毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王男指稱，對方機車車速很快，來不及反應就撞上來了。（圖／記者游宗樺翻攝）

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
3招解決失眠困擾！醫認證：別想著「又要睡覺了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市19歲騎士慘撞左轉轎車　顱內出血、左小腿骨折重傷急救

彰化紙廠大火！移工聽「救命」勇敢回火場…拉出斷腿員工相擁大哭

突駛入對向車道「對撞大貨車」！　40歲物流車司機搶救不治

獨／鄧佳華「結婚之夜」！先揍一拳再激吻2分鐘　如花：好暴力

女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

快訊／19歲「黑衣3惡煞」新港奉天宮前亂刀砍人　晚間全落網

花蓮崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

老鄰居一通電話要賣地！婦人堅持匯280萬：他不會騙我　結局出爐

竹北麥當勞驚傳群聚鬥毆！外送員遭安全帽狂尻　下場全慘了

獨／滿喜歡的！鄧佳華被「如花」吸引…激情熱舞：想交往看看

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

北市19歲騎士慘撞左轉轎車　顱內出血、左小腿骨折重傷急救

彰化紙廠大火！移工聽「救命」勇敢回火場…拉出斷腿員工相擁大哭

突駛入對向車道「對撞大貨車」！　40歲物流車司機搶救不治

獨／鄧佳華「結婚之夜」！先揍一拳再激吻2分鐘　如花：好暴力

女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

快訊／19歲「黑衣3惡煞」新港奉天宮前亂刀砍人　晚間全落網

花蓮崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

老鄰居一通電話要賣地！婦人堅持匯280萬：他不會騙我　結局出爐

竹北麥當勞驚傳群聚鬥毆！外送員遭安全帽狂尻　下場全慘了

獨／滿喜歡的！鄧佳華被「如花」吸引…激情熱舞：想交往看看

廢棄道路變「網紅秘境」！遊客搶拍跳浪斷崖　腳掛懸崖姿勢超驚悚

北市19歲騎士慘撞左轉轎車　顱內出血、左小腿骨折重傷急救

快訊／震撼！東元會長黃茂雄不續任東元董事　未來仍繼續投入集團事業

租到台中紅衣白骨凶宅！租客為押金硬住半年逃跑　管理員曝近況

南投66歲以上長者莫德納二劑只打到今天　前2日接種率85.7%

樹杞樹根裸露如美女細腰豐臀　山友笑稱：10多年身材完全沒走樣

彰化紙廠大火！移工聽「救命」勇敢回火場…拉出斷腿員工相擁大哭

「嘉義男團」車上載滿刀械準備火拚　一個動作秒遭警圍捕

住宜蘭四星級酒店「蓮蓬頭狂放屁」！換房還被降等　業者回應了

「YES哥」放得開　羅暐捷享受外野奔跑

轎車逆向撞飛騎士「機殼瓦解」　各種事故畫面讓網嚇：超可怕

社會熱門新聞

亞大3學生遭外送員飆罵　手機設拒接引衝突

竹北麥當勞傳鬥毆！外送員遭安全帽狂尻

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

獨／金錢豹驚傳變自助KTV轉折曝　創辦人說話了

獨／鄧佳華狠揍一拳再激吻如花2分鐘

崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

19歲3煞奉天宮前砍人　晚間落網

不捨女店員遭挖眼！捐款電話被打爆

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

情侶檔「客製化偷竊」開放下單　狂賣6波賺翻

獨／鄧佳華如花一起激舞：想交往看看

國中女教師失控翻桌　學生腳被壓傷

鄰居賣地　婦匯280萬：他不會騙

17黑客快閃行動！發2銀行「釣魚簡訊」　6天捲千萬

更多熱門

相關新聞

搶快未二段左轉！台南19歲騎士慘死輪下

搶快未二段左轉！台南19歲騎士慘死輪下

台南市中西區中華西路、和緯路口今(3日)中午11時許發生死亡車禍，19歲的洪姓男子騎著機車行經路口時，疑似搶快，未依規定二段式左轉，直接自內側車道轉進路口，突遭遇對向來車、操作不慎滑倒，遭到杜女駕車輾過，洪男傷勢嚴重，送往醫院急救後仍宣告不治死亡。肇事的杜姓女駕駛(52歲)酒測值為0，後續依過失致死罪嫌送辦。

被害妄想男撞癱無辜工人　判賠1913萬

被害妄想男撞癱無辜工人　判賠1913萬

清晨巨響！台中2車路口相撞衝進騎樓4傷

清晨巨響！台中2車路口相撞衝進騎樓4傷

重機失控衝撞對向車　騎士慘摔骨折

重機失控衝撞對向車　騎士慘摔骨折

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

關鍵字：

大安區重傷車禍直行左轉

讀者迴響

熱門新聞

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

新北女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」傻眼

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

澎恰恰參加台版《魷魚遊戲》名片電話真的能打通！

台北女租屋一年臉部發黑！一聽嚇到搬走

亞大3學生遭外送員飆罵　手機設拒接引衝突

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

星巴克10／4起連4天買一送一　

綜藝人走光掀熱議！　黃子佼「冤吐金鐘現場實況」

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

醫認證：3動作治失眠！別想著「又要睡覺了」必試

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面