北市19歲騎士慘撞左轉轎車　顱內出血、左小腿骨折重傷急救

▲警方到場拍照採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區3日晚間10時許，一輛轎車於敦化南路二段準備左轉和平東路三段時，與對向機車發生碰撞，機車騎士連人帶車倒地，一度卡在車底，被救出時意識模糊，顱內出血、胸部挫傷、左小腿骨折被送醫急救，所幸無生命危險。警方經酒測排除雙方駕駛酒駕，確切事故原因及肇事責任有待釐清。

▲轎車右側車身、擋風玻璃嚴重受損，機車車頭毀損。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，王姓男子（52歲）開白色轎車，沿著敦化南路二段快車道行駛，在左轉進入和平東路三段時，與楊姓男子（19歲）騎乘的機車碰撞，楊男猛力撞上轎車右前擋風玻璃，隨後翻滾地面失去意識，而王男因緊急煞車，造成他與同車的胡女（37歲）2人胸部輕微挫傷。

▲機車與轎車右側車身發生碰撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消晚間10時14分獲報，一度以為有人受困卡在車底，派出警消到場救援，楊男因顱內出血、胸部挫傷、左小腿骨折，被送往國泰醫院開刀急救。警方經酒測，排除雙方駕駛酒駕，已調閱路口監視器，將進一步釐清事故原因及肇事責任。

▲王男指稱，對方機車車速很快，來不及反應就撞上來了。（圖／記者游宗樺翻攝）