快訊／雙十國慶表演流程搶先看　北一女儀隊今年缺席

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快訊／雙十國慶流程搶先看　北一女儀隊今年缺席

▲▼北一女樂儀隊國慶表演練習。（圖／記者許展溢攝）

▲北一女樂儀隊國慶表演練習。（資料照／記者許展溢攝）

記者蘇彥男、杜冠霖／綜合報導

去年雙十國慶表演，其中受矚目的就是北一女儀隊表演，這是睽違9年再登上府前表演，但今年國慶表演沒有北一女儀隊演出，對此，內政部次長陳宗彥表示，北一女表演很早就不是每一年都有，這幾年國慶活動都有主題設定安排，每年都有些不一樣；而去年是因為活動設計才會邀請北一女，今年另有安排的主軸。

陳宗彥接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，北一女表演很早就不是每一年都有，前年跟大前年都沒有，這幾年國慶活動都有主題設定安排，每年都有些不一樣；而去年即是活動設計上才會邀請北一女，今年另有安排的主軸。他也舉出，像前幾年有花車，這兩年沒花車。

陳宗彥也強調，取消原因跟疫情無關，國慶早就都不是固定演出團隊。

由於還在二級警戒期間，國慶當天凱達格蘭大道將控管進場人數，開放人數由1萬人下修到6千人；前一天在空軍新竹基地舉辦的國慶晚會僅開放2500人；至於國慶煙火，今年選在高雄港施放，原本容留量可達69萬人，現場只讓2萬人入場，並採預約制、設置單人座位維持社交距離。

今年國慶表演暖主要可分為三個階段，暖場階段有國立台灣交響樂團、TBC舞團、三軍樂儀隊演出、體操協會、特技跆拳道表演國慶大會階段除總統、主席、僑胞致詞外，也有客家兒童合唱團、原住民合唱團連袂演出。

在第三階段的主題表演部分，內容有東奧、帕奧選手的英雄車隊、軍警消以「捍衛台灣」為主題表演，最後由雷虎小組衝場，為今年的雙十國慶演出拉下帷幕。

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