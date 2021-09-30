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直升機墜毀2少校殉職　印度「博物館級」軍備又被檢討

▲IA-1136 HAL Dhruv（印度軍隊）（圖／取自免費圖庫wunderstock） 。

▲IA-1136 HAL Dhruv（印度軍隊）。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者黃靜芸／台北報導

印度陸軍21日發生直升機失事，2名少校飛官因此殉職，這已經是印軍6週內第2起直升機失事。有資深飛行員指出，失事原因為裝備老舊，直升機「雲雀」(Alouette)在法國早已成為歷史，塵封於博物館裡約40年，印軍至今竟還在使用，除外，飛行員自身原因也包括在內。 

根據《歐亞時報》(The EurAsian Times)報導內容，隸屬於印度陸軍的一架直升機「獵豹」(Cheetah)，21日完成訓練後，在返回基地的路途中，因氣候不佳，墜毀於叢林，飛官庫瑪(Rohit Kumar)少校及拉吉普特(Anutj Rajput)少校殉職。

時間追朔至8月3日，一架隸屬於第254陸航中隊的攻擊直升機「樓陀螺」(Rudra)，在進行訓練時不幸墜入湖中，此次意外也造成飛行人員的殉職，巴斯(AS Bath)中校和約希(Jayant Joshi)上尉淪為本次事件的受難者。

據《歐亞時報》報導，一名退役印軍少將、資深飛行員普拉賓(Rana Goswami)爆料，印軍直升機失事頻傳，飛行員可能是主要原因之一，如軍官自認飛行經驗豐富；或因同飛搭檔間關係過於密切，以致副駕駛難以即時糾正或通報正駕駛的違規行為；此外，在執行任務後急於返回基地，也可能使飛行員陷入因惡劣氣候而失事的危險中。

由於直升機過於老舊也是造成失事的關鍵之一。普拉賓斥責政府，應再加強軍事設備的管理。由這點可看出印度政府在軍事上的疏忽，造成多起悲劇的發生。

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