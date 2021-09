張競／大陸「對台動武」前告知美國　其實也不要感到意外

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利(Mark Milley)。(圖/達志影像/美聯社)



文/張競

下面是美國國會參議員Dan Sullivan在國會聽證會,質疑美國參謀首長聯席會議主席密利將軍與中國大陸解放軍將領通聯之媒體報導內容:

Republican Senator Dan Sullivan challenged Milley, insinuating he would be executed for that kind of behavior in China.

"If the head of the PLA called you and said, 'Hey, we're getting ready to invade Taiwan' and (Chinese President) Xi Jinping found out about it, he'd be shot," Sullivan said, referring to China's People's Liberation Army.

原始資訊係由Reuters所提報導

但是Sullivan參議員顯然是個外行,因此滿嘴講的都是錯誤百出⋯⋯

首先是head of the PLA是習近平,所以不會有事後由習近平發現head of the PLA私自通聯這種事。任何共軍高層將領與美軍高層通聯,都是受命執行,同樣密利將軍亦是如此受命辦事。

其次要提醒密利將軍亦非美軍最高指揮官,參謀首長聯席會議主席是國防部長幕僚長,更是美國總統最高階軍事顧問,但其本身並無軍令指揮權;所以其亦非head of the United States Armed Forces,美軍的Commander-in-Chief就是美國總統,而且參謀首長聯席會議主席亦非national command authority 成員,所以參議員Sullivan真應該好好補修學分。

再者就要談到中國大陸若欲對臺動武,會不會通報美國沒有人能斷言,但是人民日報社論必然會刊登「莫謂言之不預」,這個大家都心知肚明。但是有人聲稱,當初懲越戰爭前,鄧小平曾經通報過卡特總統;所以對臺動武前,直接告知美國,其實也不要感到意外。

最後還是要說,密利將軍兩次通聯,其實是證實華盛頓與北京還沒有搞到必須衝突地步,對於希望滿懷陰謀,存心導演某種戰爭人士來說,刻意塑建雙方矛盾製造對立,結果爆出這種溝通聯繫,共同防範意外失控狀況,對比川普行為狂暴到接近失控,這不就是要出川普洋相,存心對著共和黨政府來拆臺嗎?所以共和黨參議員極盡能事羞辱密利將軍,實在也不令人意外!