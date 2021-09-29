北韓試射「高超音速」導彈　美軍：仍處於開發階段可輕易攔下

▲北韓國防科學院28日在慈江道試射「火星8號導彈」（Hwasong-8）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北韓中央通信社（KCNA）29日表示，北韓已成功試射高超音速滑翔飛彈，證實了飛彈的導航控制力及穩定性。這次試驗也意味著，擁有核武的北韓加入了下一場競爭激烈的軍備競賽，其對手還有美國、俄羅斯和中國。美方則指出，這次的超高音速飛彈還處於開發階段，美國和南韓的軍備可輕易攔下。

根據KCNA報導，北韓國防科學院28日在慈江道試射「火星8號導彈」（Hwasong-8），這也是一枚時速達每小時6200公里的高超音速導彈，這次試射也證實飛彈的導航控制力及穩定性，「結果證實了所有的技術規格皆符合設計要求。」

《路透社》則指出，北韓在談判陷入僵局之際，持續穩步發展其武器系統，同時呼籲美國和南韓勿以雙重標準看待，如此才能重啟外交談判。現在北韓試射高超音速武器也代表著，北韓正進入一場加速部屬軍備武器的競賽，其勁敵包含美國、中國與俄羅斯。

不過，美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）29日表示，北韓新公開的高超音速導彈似乎還在開發初期，可以被南韓和美國的軍備攔截。

韓國航空宇宙大學（Korea Aerospace University ）火箭科學專家張永謹（Chang Young-keun，音譯）也認為，北韓的高超音速滑翔飛行器（HGV）速度僅2.5馬赫，試射很可能是失敗的，「北韓HGV的速度無法和美國、俄羅斯和中國技術相媲美，目前看來其目標是可以瞄準南韓或日本的短程導彈。」

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