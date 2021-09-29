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立院初審通過中選會人事案　李進勇、陳朝建續任正副主委

▲▼立法院內政委員會 中選會委員資格審查 王韻茹 許亞芬 李進勇 陳朝建等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院內政委員會初審通過中選會人事案，分別由李進勇、陳朝建續任正副主委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中選會主委李進勇等人任期將於11月3日屆滿，立法院內政委員會29日初審通過中選會委員人事案，將送交院會擇期處理。這份名單包含現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民等4人續任，並提名王韻茹、許雅芬等2人為新任委員。

立法院內政、司法及法制委員會29日初審通過「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，將建請院會公決。這份名單包含現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建續任等4人續任，另提2名新任委員。

立法院內政委員會29日審查「行政院函送中選會委員提名名單」，李進勇、陳朝建分別以中選會主委、副主委被提名人的身份出席，另外還有中選會委員被提名人許惠峰、陳恩民、王韻茹、許雅芬等4人列席。

在立委質詢結束後，會議隨即進行「行政院函送中選會委員提名名單」同意權審查，內政委員會召委、民進黨立委吳琪銘指出，此案審查完竣，將擬具審查報告建請院會公決，由於在座的國民黨立委提出異議，經表決以13：2的票數通過。

此外，國民黨立委林為洲等人一度提案，針對「行政院函送中選會委員提名名單」擬請做成不適任的決議，但因人數劣勢，提案未通過。

行政院秘書長李孟諺指出，這次中選會委員提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才，同時具備法政相關領域豐富之專業學識或實務經驗，學養俱優，盼立法院支持同意。

根據行政院書面資料，許惠峰現職中國文化大學法律系專任教授兼推廣教育長，專長法律經濟分析、國際公法、英美法導論、在法、民事訴訟法；陳恩民現職為法律事務所律師，專長為民事、刑事、行政訴訟、選罷法公投法規、法律扶助業務。

此外，王韻茹現職為國立中正大學法律學系教授，專長為憲法、行政法、公法史、環境法；許雅芬則為現任法律事務所主持律師，專長行政訴訟、公司機關機構法律顧問、工程法律事務、政府採購法專案管理。

行政院發言人羅秉成日前表示，中選會正副主委等6位委員任期11月3日將屆滿，將提名主委李進勇、副主委陳朝建，及委員許惠峰、陳恩民、王韻茹及許雅芬等6人名單，盼立法院能儘早完成審查。

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