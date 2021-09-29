密醫用「性愛疏通」療法讓人妻得兩子！　老公驗DNA得知真相崩潰

▲密醫（左）用性愛療法讓人妻得兩子。（圖／翻攝自Báo Lao Động）



記者張方瑀／綜合報導

越南一對夫妻結婚後兩年遲遲沒有懷孕，因此找上當地一位號稱專門治療不孕症的密醫，結果老婆真的順利懷孕產下兩名兒子。就在夫妻倆沉浸在得子的喜悅中時，老公卻發現自己的大兒子竟然長得跟自己越來越不像，心生懷疑跑去驗了DNA後得知真相，自己被綠得超徹底，兩兒都不是他的種。

根據當地媒體報導，越南一對洪姓夫妻在2015年結婚，兩年後仍遲遲沒有懷孕，透過友人介紹在北江省陸岸縣（Luc Ngan）找到一名號稱專門治療不孕症的密醫，結果老婆在接受4個多月的治療後，真的懷孕並生下長子，這對夫妻終於得子全家人都非常高興，所以又跑去找密醫，次子也在今年5月誕生。

結果洪男近來卻發現，大兒子怎麼跟自己長得不像，且和密醫的相似度越來越高，因此心生懷疑，就拿了兩個兒子的頭髮跑去驗DNA，結果居然發現，這兩個孩子的親生父親竟然是密醫。洪男說，當時孩子出生後跟老婆長得很像，所以從來沒有懷疑，沒想到結果卻是如此。

據了解，這名46歲的密醫根本沒有醫生執照，而是謊稱透過「經絡疏通」的方式，誆騙洪妻與他進行性行為。密醫表示，洪妻來求診時非常懇切，真的非常希望有孩子，所以才用這個方法幫助她。

當地警方表示，因為事情發生時只有洪妻和密醫在場，目前僅能依照妨礙《婚姻法》、無證提供醫療服務將他逮捕，至於是否涉及性侵等刑事罪名，還須等待調查。洪男則說，他雖然非常傷心，但早已將兩個孩子視為親生兒，之後還是會繼續撫養他們，只是希望將來不要再有可望求子的夫妻受騙。

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