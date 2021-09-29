泰國官員勘災「雙腿截斷」漂在水面上　超落漆P圖被抓包

▲泰國教育部副部長格諾婉女士勘災照，被網友抓包P圖。（圖／翻攝自Twitter）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國教育部日前鬧出一件糗事，該部臉書專頁日前將副部長格諾婉女士到洪水現場勘災的照片PO上網，表示格諾婉擔心師生安危，呼籲當地教育單位照顧好師生並表示安全第一。然而原本一件美事卻被眼尖網友發現，格諾婉雙腿像是浮在水上、水面沒有她的陰影，根本就是P圖上去的。

《泰國頭條新聞》28日報導，泰國教育部在粉專貼出的格諾婉勘災照片，在泰國網友間引起熱議，因為許多人都發現照片中的格諾婉非常不自然，雙腳像被截斷放在水面上流，右手手腕處周圍還有不明黑塊，而且整個人的陰影完全沒有出現在水面上。

▲格諾婉2020年勘災原圖。（圖／翻攝自Twitter）

網友紛紛調侃P圖手法太拙劣，「P圖大神今天沒顯靈」，還有人說這種行為是不是已經算將不實訊息放到網路上，違反了該國的電腦科技犯罪法。被網友湧入留言後，該粉專立刻刪除該張P圖，直接發布了真正的原圖，但這張原圖是2020年的勘災照片，讓網友覺得莫名其妙，之後粉專再次刪除照片，甚至刪除這則貼文。

網友於是轉往推特繼續討論，讓他們覺得奇怪的是，對地方教育事業確實有貢獻的格諾婉，這次明明有去災區視察，為何不用現場照片，還要翻出舊照來P圖，完全是多次一舉，還P得不三不四，忍不住要酸「想P也得找個專業點的人來吧」。