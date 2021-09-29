單親4歲男童走失哭喊「我要找奶奶」　警拍照沿路走訪助返家

▲警員載著迷途陳童尋回家。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

單親4歲陳姓男童28日晚趁祖母煮飯之際溜出玩耍，並一路跟著其他小孩到2公里外公園迷途，警方接獲報案有位淚滿面小男孩蹲坐路旁，直喊「我要找奶奶」，經員警手持所拍男童照片沿路尋找，終於讓男童回家吃晚飯，家屬也感謝員警的熱心協助。

▲迷途的陳童找到奶奶終於破涕為笑。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所巡佐劉重言及警員王政桀於昨日傍晚17時許執行巡邏勤務，接獲報案民眾報案，在龍潭區工一路旁有名小男孩淚流滿面蹲坐在路邊哭泣，警方到場後趨前關心幼童，經詢問渠家人及住在何處時，幼童哭泣著口中直喊「我要找奶奶」，遲遲無法表達姓名跟住處，巡佐劉重言擔心道路上人車繁多易衍生其他危險，立即抱起幼童至警用機車上，在報案人陪同下先行安撫情緒，並在現場等候有無家屬會前來尋找。

警員王政桀則以手機先幫幼童拍照後，拿著相片以步行方式在附近展開尋親，沿路遇見的各店家或民眾均說不認識，最後經過了1個多鐘頭，終於在距離2公里外巷弄找到了幼童家屬，隨即聯絡巡佐劉重言將幼童載往住處，幼童突然喊著奶奶並衝向擁抱，經員警現場比對並確認幼童及家屬身分，幼童才得以平安返家。

據了解，4歲的陳姓男童因為父母離異，父親皆在外地工作，平時皆由祖母及姑姑扶養照料，男童趁家人在廚房炊飯之際，就獨自外出溜達，卻走離住家愈來愈遠，途中看見路人帶著小孩欲前往公園散步，就這樣跟著走因而迷了路，害怕得邊發抖邊哭著大聲喊奶奶。