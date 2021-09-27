快訊／詭異！台中男子稱燒炭尋短　4歲兒口鼻冒血陳屍主臥

▲詭異！台中男子稱燒炭尋短，4歲兒口鼻冒血陳屍主臥。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中驚傳人倫悲劇，一名40歲葉姓男子27日傍晚打電話報案稱在家燒炭不成人不舒服需要協助。消防人員到場發現，現場沒有燒炭痕跡，也沒有炭味，但走進主臥室竟發現一名男童口鼻冒血躺在床上，身上出現暗紫色屍斑。葉男坐在客廳，且桌上有罐除草劑，男子透露喝了50cc農藥，消防人員趕緊將葉男送醫急救。

一名前往救援的消防員透露，自己也有個4歲孩子，看到大人帶著年幼孩子一起尋短相當不捨，也令人氣憤，直言若真的養不下去可向社會單位求助。

根據調查，葉男是男童父親，與妻子分居中，過往從無任何通報紀錄。葉男供稱，9月24日帶著兒子燒炭尋短，但昨日醒來發現自己竟還活著，兒子已經沒了氣息，今早又出門買了700c.c.農藥喝，到了傍晚人太過不舒服才打電話叫救護車，男子送醫急救後已無生命危險。

不過，葉男報案時聲稱帶兒子燒炭，現場卻沒有發現任何炭盆、炭味，男童身上初步看來無其他外傷，但口鼻冒血，恐另有隱情，詳細發生原因警方還要進一步調查。

台中市社會局也表示，這個家庭過去沒有兒保通報紀錄，也不是脆弱家庭。家防中心社工接獲通報已出動，後續將協助家屬辦理喪葬等相關事宜。

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