66年只輸2次！日本自民黨「選舉必勝絕招」曝光　4優勢助拿下政權

▲日本第100任首相是來自自民黨的岸田文雄。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本自民黨新任黨魁正式出爐，岸田文雄高票當選，除了接下總裁之位外，還將成為下任首相。自民黨自1955年成立至今，除了在1993年至1996年和2009年至2012年短暫失去日本政權，長期以來一直支配著日本政治。《紐約時報》最近點出自民黨4個優勢，分析該黨是如何做到長期把持日本政權的制勝秘訣。

▲自民黨黨魁選舉後，4位候選人與首相菅義偉在台上握手合照。（圖／翻攝自推特／@jimin_koho）

1. 善於變化

在美國結束自二戰以來對日本的佔領後，自民黨在1955年成立。當時，美國中央情報局（CIA）擔心，日益壯大的左翼勢力可能會傾向共產主義，因此建議日本的保守派聯合加入自民黨。儘管這幾個黨派之間並不一定相互喜歡，也未必能融洽相處，但他們依舊被組成了一個大黨。

正因如此，自民黨被分成幾個理念不同的派系，而這點在本屆的4個候選人身上也能清楚看到。岸田派的岸田文雄是黨內的鴿派，其核心理念是推動「新資本主義」，但麻生派出身的河野太郎卻希望逐步淘汰核電行業，而2位無明顯派系屬性的女性候選人高市早苗和野田聖子，則分別是強硬的保守派與女權主義者。

多元的派系與特色成為自民黨成為政壇常青樹的重要因素，因為當人民厭倦了自民黨的某一政策時，黨內無需死守在過往的立場，只需換個人選、轉變方向，就能再度俘獲選民的芳心，繼續保住執政黨的位子。有時，他們甚至還會吸取反對派的政治理念，讓自己的政見更加完善。

▲日本民主黨已於2016年與維新黨合併組成民進黨。（圖／翻攝自民主黨官網）

2. 弱勢的反對派

自二戰以來，自民黨只短暫地失去過2次政權，讓在野的日本民主黨（已於2016年與維新黨合併組成民進黨）逆轉成為執政黨。不過，在2009年至2012年執政期間，民主黨卻因為執政不佳，無法兌現關閉美軍基地的承諾，也不能帶領日本擺脫財政困境，再加上當時的黨魁菅直人在311大地震及福島第一核電事故中處理失當，而在下屆選舉中大挫，讓選民們重返自民黨的懷抱。

▲自民黨自1999年來，就一直與公明黨合作，組成自公連立政權。（圖／翻攝自公明黨官網）

3. 不單打獨鬥

自1999年來，自民黨就一直與公明黨合作，組成自公連立政權。由於公明黨是由宗教團體創價學會所成立，自帶一大批穩定的票源，因此與之合作能有助於保證自民黨的執政地位，同時也因為2黨有共識，自民黨在聯合政府中佔據主導地位，因此2黨合作對自民黨而言可說是利大於弊。

▲日本有時候的投票率不高，讓自民黨輕鬆在選舉中勝選。（圖／達志影像／美聯社）

4. 政治冷感的助力

不少日本選民都對政治冷感，甚至在選舉中拒絕投票。在2009年的選舉中，日本全國的投票率只有69%，2012年的投票率更下滑至60%。獨立人士認為，如果反對派無法在選舉中提供有力的政見，或動員人民投票，那選舉的意義不大，反而只會讓某黨派的支持者不斷複製勝利，讓民主停滯不前。

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