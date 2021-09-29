　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

66年只輸2次！日本自民黨「選舉必勝絕招」曝光　4優勢助拿下政權

▲▼岸田文雄（Fumio Kishida）29日當選自民黨總裁，將任第100任日本首相。（圖／路透）

▲日本第100任首相是來自自民黨的岸田文雄。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本自民黨新任黨魁正式出爐，岸田文雄高票當選，除了接下總裁之位外，還將成為下任首相。自民黨自1955年成立至今，除了在1993年至1996年和2009年至2012年短暫失去日本政權，長期以來一直支配著日本政治。《紐約時報》最近點出自民黨4個優勢，分析該黨是如何做到長期把持日本政權的制勝秘訣。

▲▼自民黨黨魁選舉出爐。（圖／翻攝自推特／@jimin_koho）

▲自民黨黨魁選舉後，4位候選人與首相菅義偉在台上握手合照。（圖／翻攝自推特／@jimin_koho）

1. 善於變化

在美國結束自二戰以來對日本的佔領後，自民黨在1955年成立。當時，美國中央情報局（CIA）擔心，日益壯大的左翼勢力可能會傾向共產主義，因此建議日本的保守派聯合加入自民黨。儘管這幾個黨派之間並不一定相互喜歡，也未必能融洽相處，但他們依舊被組成了一個大黨。

正因如此，自民黨被分成幾個理念不同的派系，而這點在本屆的4個候選人身上也能清楚看到。岸田派的岸田文雄是黨內的鴿派，其核心理念是推動「新資本主義」，但麻生派出身的河野太郎卻希望逐步淘汰核電行業，而2位無明顯派系屬性的女性候選人高市早苗和野田聖子，則分別是強硬的保守派與女權主義者。

多元的派系與特色成為自民黨成為政壇常青樹的重要因素，因為當人民厭倦了自民黨的某一政策時，黨內無需死守在過往的立場，只需換個人選、轉變方向，就能再度俘獲選民的芳心，繼續保住執政黨的位子。有時，他們甚至還會吸取反對派的政治理念，讓自己的政見更加完善。

▲▼日本民主黨已改名為民進黨。（圖／翻攝自民主黨官網）

▲日本民主黨已於2016年與維新黨合併組成民進黨。（圖／翻攝自民主黨官網）

2. 弱勢的反對派

自二戰以來，自民黨只短暫地失去過2次政權，讓在野的日本民主黨（已於2016年與維新黨合併組成民進黨）逆轉成為執政黨。不過，在2009年至2012年執政期間，民主黨卻因為執政不佳，無法兌現關閉美軍基地的承諾，也不能帶領日本擺脫財政困境，再加上當時的黨魁菅直人在311大地震及福島第一核電事故中處理失當，而在下屆選舉中大挫，讓選民們重返自民黨的懷抱。

▲▼自民黨自1999年來，就一直與公明黨合作，組成自公連立政權。（圖／翻攝自公明黨官網）

▲自民黨自1999年來，就一直與公明黨合作，組成自公連立政權。（圖／翻攝自公明黨官網）

3. 不單打獨鬥

自1999年來，自民黨就一直與公明黨合作，組成自公連立政權。由於公明黨是由宗教團體創價學會所成立，自帶一大批穩定的票源，因此與之合作能有助於保證自民黨的執政地位，同時也因為2黨有共識，自民黨在聯合政府中佔據主導地位，因此2黨合作對自民黨而言可說是利大於弊。

▲▼日本,選舉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本有時候的投票率不高，讓自民黨輕鬆在選舉中勝選。（圖／達志影像／美聯社）

4. 政治冷感的助力

不少日本選民都對政治冷感，甚至在選舉中拒絕投票。在2009年的選舉中，日本全國的投票率只有69%，2012年的投票率更下滑至60%。獨立人士認為，如果反對派無法在選舉中提供有力的政見，或動員人民投票，那選舉的意義不大，反而只會讓某黨派的支持者不斷複製勝利，讓民主停滯不前。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
資生堂千金列30條件審核老公！婚前簽「財產分開制」
江俊翰否認三度吸毒　前男友揭關鍵證據打臉
好食券擬推「晚鳥優惠」　網怒：早綁卻被耍
那對夫妻Nico收「18萬卡費」嚇死！　老公差點被逐出家門
2交警口交影片瘋傳！　警政署回應了
快訊／林依晨懷孕　親自首發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

工作臨時折返撞見「老婆恩愛中」　他綠炸崩潰狂吼！抓姦片曝光

神秘島Google地圖被打碼！真相揭曉驚見核試驗場　網嚇瘋：有陰謀

推算「龍蝦年齡」方法找到了！科學家解謎：DNA裡有壽命線索

北韓試射「高超音速」導彈　美軍：仍處於開發階段可輕易攔下

孟晚舟獲釋後　加拿大總理：數週內決定是否禁華為5G設備

66年只輸2次！日本自民黨「選舉必勝絕招」曝光　4優勢助拿下政權

日真子公主也要賺錢養家！赴美先找工作　美媒爆：將到畫廊任職

親美抗中！日本新首相岸田文雄認「台灣是重要夥伴」

和不同男人睡維持婚姻　22歲辣妻自爆片震撼百萬網友：老公很開心

他才下車10分鐘　駕駛座被成千上萬蜜蜂攻佔！這一幕頭皮超麻

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕