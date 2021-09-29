日媒：菅義偉見拜登夫婦僅10分鐘　無法提及台灣等敏感政策問題

▲日本首相菅義偉華府會見拜登時僅10分鐘。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相菅義偉卸任前訪美，但消息人士透露，在24日的美日領導人會談之中，日方因為總統拜登夫人吉兒的提早現身，幾乎沒能提及包括台灣在內等敏感議題，原本預定進行30分鐘的正式對談短短10分鐘就結束。自民黨人士認定，這是因為菅義偉即將卸任，被拜登政府看輕。

日媒共同社28日獨家報導指出，菅義偉一行人24日前往白宮會談地點，預計進行30分鐘至40分鐘的美日對談，但到達之後卻驚訝發現，拜登在夫人吉兒（Jill Biden）的陪同之下迎接日方，且2人互動親密。

消息人士指出，此狀況使得菅義偉一行人事前準備要談的台灣問題等政策議題「幾乎沒能提及」。另有政府人士透露，會議流程似乎出現變動，「原本以為吉兒夫人會後才要加入。」

這讓自民黨人士認定，這是因為菅義偉即將卸任，被拜登政府看輕，而在野人士則諷刺地說，這趟訪美行是菅義偉的畢業旅行。

日本外務省對此表示，由於美方的日程安排進行短時間懇談。而在這場美日會談中，菅義偉強調日美同盟的重要性依舊不變，拜登則對菅義偉將卸任一事提到，菅義偉對他而言是個很重要的存在，卸任後將會感到寂寞。

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