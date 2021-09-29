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四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍　網看傻：還要罰禾馨嗎

▲▼ 。（圖／翻攝四叉貓）

▲四叉貓打高端，第二次驗抗體報告出爐了！（圖／翻攝四叉貓）

網搜小組／劉維榛報導

網紅四叉貓（劉宇）第二次自費驗抗體報告出爐，他在臉書直呼「看好了全世界，我只示範一次，在兩週後抗體暴增25倍以上」，消息曝光後，掀起千名網友熱議！

劉宇在臉書表示，8月23日打第一劑高端，並且在相隔15天後抽血（9月7日），當時檢驗報告顯示，「我驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，抗體數值偏低（參考數值要50以上，但應該是指兩劑？）」

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劉宇接種高端35天後（9月27日抽血），如今第二次自費驗抗體報告出爐，他驚呼，「看好了全世界，我只示範一次，在兩週後抗體暴增25倍以上，IgG抗體：35.4 =＞ 907.5，整整提高了25.6倍！」

對此，劉宇強調，預計9月30日也就是明天就會施打第二劑高端，且打完隔兩週後，「我還會再去禾馨抽血驗一次。」

文章貼出不到半小時，便吸引2千多名網友朝聖，「抗體表示：嘖」、「25倍界王貓叉拳」、「早就沒人管這部分了，現在換成吵打高端不能出國了啦」、「恭喜祝抗體繼續長大」、「原來是太早去驗啊」、「25倍耶，他們還要罰禾馨罰款嗎？ 應該改發獎金了吧」。

▼IgG抗體為907.5AU/mL 。（圖／翻攝四叉貓）

▲▼ 。（圖／翻攝四叉貓）

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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四叉貓高端劉宇自費抗體禾馨

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