綠帽夫讓老婆交3男友帶回家睡！　2女兒喊「媽媽喜歡的人」

▲美香婚後換了3名男友。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

若狹朋廣、若狹美香結婚已13年、育有2名女兒，這之間美香不僅換了3個男朋友，還讓男友搬進家裡同居，朋廣則認可這樣的行為，「剛結婚時我就無法對美香產生性慾，這是我們之間理想的形式。」

根據日媒《週刊文春》報導，朋廣和美香婚後第一年就成了「無性夫妻」，朋廣表示，自己不是對女性沒有慾望，而是無法對妻子產生性慾，很多方面無法將妻子當成「女性」看待，他認為兩人之間熟悉又自然的相處更像是家人、朋友，但他沒有想要離婚或出軌，「我認為的理想家庭，是即使上了年紀還能友好地一邊喝茶、一邊和對方舒服地相處。」

美香指出，剛結婚不久就面臨沒有性生活的狀況，對她而言是種打擊，但都已經決定和眼前的人過完下半輩子，夫妻倆才開始討論方法，曾想過讓她去牛郎店或強迫朋廣進行性行為，不過長久來看，唯一的方式是讓她交男朋友，讓家庭中有一個穩定的「第三者」。

雖然是兩人共同做出的決定，不過朋廣還是泣不成聲，大多是因為他對美香的愧疚感，「結婚時我發誓要給她幸福，卻因為性事問題每天讓她痛苦，現在她有了男友，自己的罪惡感好像忽然減輕了。」

美香的男友住進家裡之後，夫妻倆也沒有向外人隱瞞，把這一切都PO在個人推特上，最無法理解他們的人是朋廣75歲的父親，2名女兒則稱美香的男友為「媽媽喜歡的人」，美香的前男友們則在分手後還會和女兒們一起玩樂，目前已經交了第3位男友，美香表示，雖然可以在外面偷偷解決問題，不過和老公親密又平等的關係，讓她不忍心欺騙，「我們不會強迫孩子該怎麼做，只想讓她們看見父母為了讓人生過得更舒適，努力尋找答案的背影」。