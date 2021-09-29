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蔡英文6年編列1.2兆特別預算　舉債20年來最高

▲▼馬英九(左起)、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

▲馬英九、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

針對近年來我國預算不斷增加，馬前總統辦公室今（29）日表示，蔡政府不斷撒錢、推前瞻計畫等，6年已透過特別預算舉債1兆2,787億元，遠超過馬政府時期的7,909億元，舉債數字為20年最高

馬辦表示，根據財政部國庫署最新統計資料顯示，截至今年7月31日為止，中央及地方政府的公共債務金額高達7兆1760億元，而由於我國預算制度，特別預算舉債不列入總預算中，因此上述債務並未計入紓困特別預算8400億元。今年度未列入舉債上限額度的舉債金額高達4612億元，是近20年來最高；今年舉債佔歲出的比率為7.84%，則是自107年以來最高。

馬辦指出，如今再加上攸關五倍券的紓困振興第四次追加特別預算案1,600億元，以及行政院日前通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」預算上限為2,400億元，自明年度便要開始執行預算，蔡政府舉債遠超過馬政府時期。

馬辦指出，今年度蔡政府的總舉債加特別預算的舉債預算數，合計總額高達6,287億元，創下近10年新高。尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2,787億元，遠超過馬政府時期的7,909億元。

馬辦強調，蔡政府使用特別預算時機與馬政府時期有所不同，馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等，才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化

馬辦說明，立院預算中心所做的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第四次追加預算案」評估報告也警告，政府為進行國家建設、提升國防戰力，和因應疫情、振興經濟，所需財源為1兆5,394億元，扣除掉歲計賸餘450億元，全以舉債支應，造成債務大幅增加。

馬辦指出，馬前總統卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債佔GDP的比例，3年平均降到33％，政府舉債空間有1兆1千億元，與超徵稅捐合計有1兆4千億元。當時的財政部長張盛和因此獲《銀行家》（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

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