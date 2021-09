蔡英文昔稱「一中是唯一選擇」原因曝　關鍵前提是中國放棄武力

▲朱立倫質疑蔡英文兩岸主張。(圖/翻攝朱立倫臉書)



記者陶本和/台北報導

國民黨新任主席朱立倫當選後,在臉書條列總統蔡英文過去的兩岸論述,批評她過去曾主張「一中是唯一選擇」。事實上,蔡英文在2015年「朱習會」、2020年總統選戰時,都已揭露當時有此主張的原因。此外,蔡英文也提到關鍵前提就是中國要放棄武力,但她也坦言,這個條件從沒成就過。

朱立倫近日在臉書列舉,包括「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、九二精神」等,都是蔡英文過去的兩岸主張。

事實上,對於所謂「未來一個中國是唯一選擇」的說法,早在2015年,時任國民黨主席朱立倫結束「朱習會」後,國內藍綠兩黨激烈駁火,就被拿出來討論過。當時的國民黨立委吳育昇拿出2000年的報導,指控當時擔任陸委會主委的蔡英文,曾在演講時提到「未來一個中國是唯一選擇」。

那時候,擔任民進黨發言人的鄭運鵬也回擊藍營表示,所謂「未來一中」,是時任總統陳水扁在2000年就職演說時提到的,「在既有的基礎之上,以善意營造合作的條件,共同來處理未來『一個中國』的問題。」

鄭運鵬指出,當時的扁政府團隊,是秉持三個原則來處理此議題:第一,將其視為議題而非前提,這與國民黨馬政府將北京的「一中原則」作為前提、並接受一中,是完全不同的;第二,對於未來的選項持開放態度;第三,台灣的前途必須由2300萬人依照民主程序共同作出決定。

此外,這個議題在2020年總統辯論會時,時為國民黨候選人的韓國瑜也提出過,同樣翻出蔡英文過去在立法院答詢時稱,「一個中國是台灣人唯一的選擇」。

蔡英文當時回應強調,當時的時空背景是,陳水扁在2000年就職總統時說了「四不一沒有」,前提就是中國大陸不會以武力犯台,而在「四不一沒有」的基礎上雙方可以坐下來共同處理未來「一中」的問題,這是當時的政策宣示,「我作為陸委會主委我必須詮釋它」。

蔡英文也強調,其中最重要的原則,就是中國沒有動武,或是者中國要放棄武力,但這個條件從來沒有成就過。

較為特別的是,根據媒體公開的報導也揭示,2000年的立法院公報中提到,朱立倫在2000年7月7日質詢時任行政院長唐飛時表示,「大家都在不存在的『一個中國』問題上打轉」,全世界中162國承認中共,有29國承認中華民國,因此不但中華民國是主權獨立國家,世界上也存在一個中華人民共和國。

朱立倫當時強調,中華民國對中華人民共和國是事實,「There is one China(現況是一個中國),這不是一個事實」,而「There will be one China(未來將成為一個中國)」則是追求的目標。

朱立倫當時對於「未來一個中國」主張表示,要求對方放棄「一個中國」是中華人民共和國,而自己也要放棄「一個中國」就是中華民國,雙方認知現在是「中華民國對中華人民共和國」,應該在此基礎上去創造,解決未來一個中國問題。

