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蔡英文昔稱「一中是唯一選擇」原因曝　關鍵前提是中國放棄武力

▲▼朱立倫質疑蔡英文兩岸主張。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫質疑蔡英文兩岸主張。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨新任主席朱立倫當選後，在臉書條列總統蔡英文過去的兩岸論述，批評她過去曾主張「一中是唯一選擇」。事實上，蔡英文在2015年「朱習會」、2020年總統選戰時，都已揭露當時有此主張的原因。此外，蔡英文也提到關鍵前提就是中國要放棄武力，但她也坦言，這個條件從沒成就過。

朱立倫近日在臉書列舉，包括「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、九二精神」等，都是蔡英文過去的兩岸主張。

事實上，對於所謂「未來一個中國是唯一選擇」的說法，早在2015年，時任國民黨主席朱立倫結束「朱習會」後，國內藍綠兩黨激烈駁火，就被拿出來討論過。當時的國民黨立委吳育昇拿出2000年的報導，指控當時擔任陸委會主委的蔡英文，曾在演講時提到「未來一個中國是唯一選擇」。

那時候，擔任民進黨發言人的鄭運鵬也回擊藍營表示，所謂「未來一中」，是時任總統陳水扁在2000年就職演說時提到的，「在既有的基礎之上，以善意營造合作的條件，共同來處理未來『一個中國』的問題。」

鄭運鵬指出，當時的扁政府團隊，是秉持三個原則來處理此議題：第一，將其視為議題而非前提，這與國民黨馬政府將北京的「一中原則」作為前提、並接受一中，是完全不同的；第二，對於未來的選項持開放態度；第三，台灣的前途必須由2300萬人依照民主程序共同作出決定。

此外，這個議題在2020年總統辯論會時，時為國民黨候選人的韓國瑜也提出過，同樣翻出蔡英文過去在立法院答詢時稱，「一個中國是台灣人唯一的選擇」。

蔡英文當時回應強調，當時的時空背景是，陳水扁在2000年就職總統時說了「四不一沒有」，前提就是中國大陸不會以武力犯台，而在「四不一沒有」的基礎上雙方可以坐下來共同處理未來「一中」的問題，這是當時的政策宣示，「我作為陸委會主委我必須詮釋它」。

蔡英文也強調，其中最重要的原則，就是中國沒有動武，或是者中國要放棄武力，但這個條件從來沒有成就過。

較為特別的是，根據媒體公開的報導也揭示，2000年的立法院公報中提到，朱立倫在2000年7月7日質詢時任行政院長唐飛時表示，「大家都在不存在的『一個中國』問題上打轉」，全世界中162國承認中共，有29國承認中華民國，因此不但中華民國是主權獨立國家，世界上也存在一個中華人民共和國。

朱立倫當時強調，中華民國對中華人民共和國是事實，「There is one China（現況是一個中國），這不是一個事實」，而「There will be one China（未來將成為一個中國）」則是追求的目標。

朱立倫當時對於「未來一個中國」主張表示，要求對方放棄「一個中國」是中華人民共和國，而自己也要放棄「一個中國」就是中華民國，雙方認知現在是「中華民國對中華人民共和國」，應該在此基礎上去創造，解決未來一個中國問題。

▼朱立倫新北市議會謝票。（資料照／記者許靖騏攝）

▲▼朱立倫新北市議會謝票。（圖／記者許靖騏攝）

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