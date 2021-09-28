把同事當朋友？1事件讓他大嘆：真心換絕情　眾網回答超一致

▲他好奇「大家會把同事當作朋友」，過來人表示，「離職後秒變陌生人」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在網路論壇Dcard表示，他平常上班跟同事相處，基本上只會尬聊或尬笑，不會特別想跟同事當朋友，下班後更完全不想看到對方，不然會覺得好像還在上班，但他也好奇「大家是怎麼跟同事相處的」。貼文一出立刻引發熱議。

原PO在Dcard表示，同事對他來說「真的單純只是同事」，他平常與同事相處，基本上都是尬聊或尬笑，不會特別羨慕能跟同事當朋友的人，平常午餐吃飯也只想找一個「個人空間」，就像日本的廁所吃便當文化一樣。

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他透露，自己是下班後就不想再管公司事務的人，所以如果下班後，還要與同事相處，就會感覺還在上班一樣，有種加班的感覺，但他也好奇「大家是怎麼跟同事相處的，在你們眼中，同事是什麼樣的角色？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「不會，職場上無朋友」、「把同事當朋友，一個不小心就被賣了」、「我會把工作跟私生活分開，朋友也是」、「學生打工還可以，但出社會就不要，同事是有利益」、「不會，熟了不好做事，很麻煩」、「上班好同事，下班不認識，職場常態」。

也有人分享自身經歷，「同事基本上都是自私現實，千萬別跟同事當朋友，我在前公司自認為他（同事）是我真心的朋友，他剛進來時我協助他很多，原本離職前約出來沒有問題，訊息每天都會正常回，但我離職後，打電話給他不接、約出來都拒絕，甚至訊息多次未讀或已讀，真的無情無義，我就決定和他斷交了」。

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