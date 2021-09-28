　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把同事當朋友？1事件讓他大嘆：真心換絕情　眾網回答超一致

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他好奇「大家會把同事當作朋友」，過來人表示，「離職後秒變陌生人」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在網路論壇Dcard表示，他平常上班跟同事相處，基本上只會尬聊或尬笑，不會特別想跟同事當朋友，下班後更完全不想看到對方，不然會覺得好像還在上班，但他也好奇「大家是怎麼跟同事相處的」。貼文一出立刻引發熱議。

原PO在Dcard表示，同事對他來說「真的單純只是同事」，他平常與同事相處，基本上都是尬聊或尬笑，不會特別羨慕能跟同事當朋友的人，平常午餐吃飯也只想找一個「個人空間」，就像日本的廁所吃便當文化一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，自己是下班後就不想再管公司事務的人，所以如果下班後，還要與同事相處，就會感覺還在上班一樣，有種加班的感覺，但他也好奇「大家是怎麼跟同事相處的，在你們眼中，同事是什麼樣的角色？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「不會，職場上無朋友」、「把同事當朋友，一個不小心就被賣了」、「我會把工作跟私生活分開，朋友也是」、「學生打工還可以，但出社會就不要，同事是有利益」、「不會，熟了不好做事，很麻煩」、「上班好同事，下班不認識，職場常態」。

也有人分享自身經歷，「同事基本上都是自私現實，千萬別跟同事當朋友，我在前公司自認為他（同事）是我真心的朋友，他剛進來時我協助他很多，原本離職前約出來沒有問題，訊息每天都會正常回，但我離職後，打電話給他不接、約出來都拒絕，甚至訊息多次未讀或已讀，真的無情無義，我就決定和他斷交了」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
親自上陣拍哺乳戲！當紅女星「直接脫衣」片場全傻眼
人妻開門拿外送斷片！起床見「內褲穿反」崩潰
快訊／大樂透「頭獎獎號」出爐！　百萬大紅包還有69組
獨／北市美女發言人下月請辭　投入議員選戰
12歲女目睹母遭「後車夾殺」拋飛慘死　驚悚衝撞畫面曝
25人打「5倍BNT原液」憂心肌炎！心臟醫這樣說
BNT延後施打撞段考！北市受影響學校名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北25人誤打BNT原液＝4倍濃度疫苗　莊人祥：安排追蹤、抽血檢驗

把同事當朋友？1事件讓他大嘆：真心換絕情　眾網回答超一致

BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光　校長：考完再安排

25人打「5倍BNT原液」憂心肌炎！心臟醫曝更大隱憂：72小時是關鍵

集結23家美食！SOGO秋季和風節9／28登場　必買聖護院八橋餅

快訊／知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆…緊急編輯貼文

雙鐵車站即起可飲食！遊覽車「免梅花座」　可依核定座位數搭車

BNT開打「仙氣女醫」遭男學生討抱抱　她妙回：我叫教官來抱你

五倍券來了！台中飯店紙本千元券「0元住宿」　消費滿3千送3千

「4生肖」10月財運旺翻！事業步步高升走鴻運+投資大豐收

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

服務生「測額溫誤噴酒精」嚇傻 教授雙眼化學性灼傷！求償百萬

新北25人誤打BNT原液＝4倍濃度疫苗　莊人祥：安排追蹤、抽血檢驗

把同事當朋友？1事件讓他大嘆：真心換絕情　眾網回答超一致

BNT延後施打撞段考！北市受影響19校名單曝光　校長：考完再安排

25人打「5倍BNT原液」憂心肌炎！心臟醫曝更大隱憂：72小時是關鍵

集結23家美食！SOGO秋季和風節9／28登場　必買聖護院八橋餅

快訊／知名蝦仁飯道歉了！扯「員工在喝水」遭灌爆…緊急編輯貼文

雙鐵車站即起可飲食！遊覽車「免梅花座」　可依核定座位數搭車

BNT開打「仙氣女醫」遭男學生討抱抱　她妙回：我叫教官來抱你

五倍券來了！台中飯店紙本千元券「0元住宿」　消費滿3千送3千

「4生肖」10月財運旺翻！事業步步高升走鴻運+投資大豐收

為何台中人不滿陳柏惟？　他揭關鍵：反對疫苗進口

助總開口就問：你可以嗎？　林志綱上一軍：我準備好了

立院肉搏戰被指玩自拍？　高嘉瑜一圖還原現場「別逼我放大絕！」

葉元之還原唐鳳20萬影片「只花0元」！網傻眼：把助理當免費仔？

新北25人誤打BNT原液＝4倍濃度疫苗　莊人祥：安排追蹤、抽血檢驗

用「超商百元雨傘」寫情歌　「夢離子」改名李映霏嗆渣男

《魷魚遊戲》劇迷狂敲碗續集！　導演鬆口曝光「第2季進度」了

裘德洛女兒胸口險爆扣走光　炫腹裝搭小廢包當型女　

竇智孔外景冷到發抖「拿命去拚」　首入圍金鐘超嗨！

快訊／大樂透「頭獎獎號」出爐！　百萬大紅包還有69組

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

719前沒勾AZ 　他「一劑都沒有」！網曝1招有救

北市4000劑AZ「免預約」開打！指揮中心幫解釋原因

「唐鳳獸」影片花費20萬　他100%神還原！費用出爐

台灣「這東西」全球第2貴！　鄉民全炸鍋

第十輪登記明午截止！「這類人」別隨意修改

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

一人打完整瓶BNT！25民眾打了150人份

快訊／第十輪不打BNT！加開高端第二劑

用信封袋管錢！NanaQ「節儉狠招」挨罵了

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

更多熱門

相關新聞

他笑同事「娘娘腔」挨1拳　兩度就醫驗傷提告

他笑同事「娘娘腔」挨1拳　兩度就醫驗傷提告

台北陳姓男子去年和同事聊天時，因為被形容是「娘娘腔」，陳男半開玩笑朝對方肩膀出了一拳，5天後，對方到診所診斷有胸部挫傷，再隔4天，對方又因腰椎扭傷得去台大復健，陳男因此被控涉嫌傷害罪，但因雙方都說當天只是輕輕打一下，醫院也回函稱腰椎傷害應與外力無關，台北地檢署23日處分不起訴。

心儀女手機摔爛　癡情男霸氣送「特製iPad」！結局心碎

心儀女手機摔爛　癡情男霸氣送「特製iPad」！結局心碎

正妹連喝7hrs茫了　護花男變淫狼

正妹連喝7hrs茫了　護花男變淫狼

幫同事買午餐　男買彩券中最大獎

幫同事買午餐　男買彩券中最大獎

餵死「老闆心愛風水魚」　員工竟靠1句話翻身

餵死「老闆心愛風水魚」　員工竟靠1句話翻身

關鍵字：

同事

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面