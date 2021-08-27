餵死「老闆心愛風水魚」！他抖看同事下場...「1句話」竟翻身

▲許多做生意的人會設置風水魚缸來催財。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

在職場上不小心惹怒老闆怎麼辦？近日有一名網友表示，老闆在辦公室養了一條「風水魚」，沒想到同事拿東西亂餵魚，竟直接把魚餵死了，不過該位同事靠著能言善道的嘴，不僅沒讓自己挨罵，還順利躲過被開除的危機，讓原PO看了不敢相信。

原PO在論壇「香港討論區」以「OMG！整死了老闆的一條風水魚！」為題發文，表示一名同事先前在上班時，似乎是想要幫老闆照顧風水魚，不過不知道拿什麼東西餵牠吃，沒想到照顧不成，老闆的魚沒多久後就在魚缸裡翻肚死亡。

原PO表示，老闆知道之後氣得發抖，就在大家以為那名同事要被開除之際，他卻突發奇想，再去買了一條更貴的風水魚回來給老闆，並且跟老闆說，之前死掉的那條魚，其實是要幫老闆擋煞，而老闆竟也信了那位同事說的話，沒有再怪罪。

▲網友分享同事不小心餵死老闆的風水魚，靈機一動化解危機。（圖／翻攝自香港討論區／波加快）

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言，「同事反應夠快」、「有夠聰明」、「智慧高超」、「同事很有前途耶，可以兼任老闆跟風水老師了」、「要跟你同事學一下」、「多買兩條好升職」、「你同事有前途！可以兼任老闆跟風水老師」、「重點其實是買條更貴的魚給老闆」、「這個同事真厲害」、「幫老闆擋煞，那老闆有沒有幫那條魚風光大葬？」、「懂危機處理，天生管理人才」。