　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

餵死「老闆心愛風水魚」！他抖看同事下場...「1句話」竟翻身

▲▼許多經商的人會設置風水魚缸來催財。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多做生意的人會設置風水魚缸來催財。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

在職場上不小心惹怒老闆怎麼辦？近日有一名網友表示，老闆在辦公室養了一條「風水魚」，沒想到同事拿東西亂餵魚，竟直接把魚餵死了，不過該位同事靠著能言善道的嘴，不僅沒讓自己挨罵，還順利躲過被開除的危機，讓原PO看了不敢相信。

原PO在論壇「香港討論區」以「OMG！整死了老闆的一條風水魚！」為題發文，表示一名同事先前在上班時，似乎是想要幫老闆照顧風水魚，不過不知道拿什麼東西餵牠吃，沒想到照顧不成，老闆的魚沒多久後就在魚缸裡翻肚死亡。

原PO表示，老闆知道之後氣得發抖，就在大家以為那名同事要被開除之際，他卻突發奇想，再去買了一條更貴的風水魚回來給老闆，並且跟老闆說，之前死掉的那條魚，其實是要幫老闆擋煞，而老闆竟也信了那位同事說的話，沒有再怪罪。

▲▼網友分享同事職場趣事。（圖／翻攝自香港討論區／波加快）

▲網友分享同事不小心餵死老闆的風水魚，靈機一動化解危機。（圖／翻攝自香港討論區／波加快）

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言，「同事反應夠快」、「有夠聰明」、「智慧高超」、「同事很有前途耶，可以兼任老闆跟風水老師了」、「要跟你同事學一下」、「多買兩條好升職」、「你同事有前途！可以兼任老闆跟風水老師」、「重點其實是買條更貴的魚給老闆」、「這個同事真厲害」、「幫老闆擋煞，那老闆有沒有幫那條魚風光大葬？」、「懂危機處理，天生管理人才」。

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
BNT明開放登記！　注意事項、副作用10大QA一次看
週五小確幸！　LINE五組貼圖限時免費下載
昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟「站起來」　媽媽哭了
塔利班撿到黑鷹直升機！「不懂怎起飛」尷尬繞場一圈
連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠這招月領防揮霍
快訊／台電513大停電懲處出爐　董座、總經理各記大過一次
月薪28K養3兒！幼兒園師「去年老公猝死」　今2子拋車外亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

餵死「老闆心愛風水魚」！他抖看同事下場...「1句話」竟翻身

神人製作「龍貓麵包」！切開萌樣影片曝　網敲碗：快賣我

國外爆紅「牛奶箱挑戰」！多人滑稽慘摔片瘋傳　醫生曝嚴重後果

眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

上駕訓班30年！她花38萬上1000堂課...「1原因」讓她考不到駕照

朋友借20萬竟月還100　他討債反被嗆「沒只還10元已經很好了」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

餵死「老闆心愛風水魚」！他抖看同事下場...「1句話」竟翻身

神人製作「龍貓麵包」！切開萌樣影片曝　網敲碗：快賣我

國外爆紅「牛奶箱挑戰」！多人滑稽慘摔片瘋傳　醫生曝嚴重後果

眼鏡蛇「斷頭20分鐘」竟復活！廚師遭反咬一口...當場身亡

上駕訓班30年！她花38萬上1000堂課...「1原因」讓她考不到駕照

朋友借20萬竟月還100　他討債反被嗆「沒只還10元已經很好了」

陳時中「訂西裝」比喻買BNT　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

台灣夜生活躍上國際　Ai Nightclub連續擠進百大夜店榜

整間醫院都是牠的哭聲！雪橇犬籠內「仰頭哀豪」　咒罵主人不見了

推廣外傘頂洲　蔡易餘提議設置「造型郵筒」促進觀光

飼主懷孕！愛笑歐告幸福4個月被退養　愛媽嘆：他們想要無毛環境

台東縣府花4200萬招待縣民一日遊　綠營批：施政隨意花錢故意

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

微軟、LinkedIn 執行長9／9連袂發布新訊　外界關注併購後整合

蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

大雨車窗忘關！路人哥佛心炸「只好犧牲自己」　萬人讚：一生平安

新奇熱門新聞

上駕訓班30年...1症狀讓她考不到駕照

國外爆紅牛奶箱挑戰　慘摔片瘋傳

眼鏡蛇斷頭20分鐘竟復活！廚師遭反咬亡

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

借友20萬月還100元　討錢反被嗆

神人製作「龍貓麵包」！切開萌樣影片曝

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

餵死「老闆心愛風水魚」　員工竟靠1句話翻身

藍寶堅尼佔4車位！霸氣留言讓人羨慕

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

睡播7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻

全世界最小國家！人口僅32人　卻敢向鄰國宣戰

世界第一AV女神出爐驚呆老司機

更多熱門

相關新聞

職場學習及再適應計畫助二度就業

職場學習及再適應計畫助二度就業

井然有序地整理小朋友的書包、認真打掃環境及處理文書作業，是現年40歲的阿秀每天的工作，去年她在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧，並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，阿秀喜悅地說：「有工作的感覺真好，要開始我的職涯第二春！」。

早上做4件事讓大腦「重開機」

早上做4件事讓大腦「重開機」

生活舒壓從5點開始　找回自己

生活舒壓從5點開始　找回自己

停止苦苦追逐他人

停止苦苦追逐他人

北部開28K「一堆國立畢業生應徵」　老闆喊扯

北部開28K「一堆國立畢業生應徵」　老闆喊扯

關鍵字：

風水魚缸風水魚香港討論區職場同事老闆擋煞

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面