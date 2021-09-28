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搶很大！民權大橋1年開6千張超速　交大遭反拍認躲橋下偷拍

▲▼北市交警在民權大橋偷拍。（圖／台北市議員李明賢研究室提供）

▲北市交警在民權大橋偷拍。（圖／台北市議員李明賢研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

搶很大！台北市議員李明賢28日表示，臉書社團近來傳出民權大橋有員警躲在角落偷拍，重點目前已禁止用此種方法取締；李也調閱資料，民權大橋內湖往松山端，近5年來超速被拍照取締高達2萬5822件，平均1年近6千張，平均每天約為15件，質疑交通警察根本是為了業績衝罰單。

北市交通委員會上午進行工作報告。議員李明賢指出，看看數據，民權大橋內湖往松山端，近5年來超速被拍照取締高達2萬5822件，平均每天約為15件，等於機車騎士辛苦上班一天的工資，通通要繳給國庫；問題是，警方執法符合比例原則嗎？有多少超速是警方偷拍？這不是陷害機車騎士嗎？

李明賢指出，根據行政罰法第33條規定警方必須有明確告知或標誌；第二，根據內政部警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項，非固定儀式取締方式也有一定規定，從法條規定與過去法院判例，警方若是採取偷拍方式，民眾是可以提出申訴駁回罰單。

針對議員質疑，交通局長陳學台坦言，「不應該這樣做」，警方執法目的應該是讓交通更安全更順暢，而非是為了執法而執法、為了開罰單而開罰單。交通大隊長涂國卿也承諾，會與內湖分局協調，未來執法會增加告示牌提醒。

根據道交安全條例規定，橋樑若有分快慢車道，慢車道速限不得超過40公里；等於民權大橋汽車道限速50公里、機慢車道速限40公里。

李明賢認為，民權大橋車禍多，應該採取一定速限。但問題是，警方執法必須以讓用路人更安全為主，執法也不該躲起來偷拍，光明正大站在橋中央、設置明顯的告示牌，這不是更有提醒效果嗎？警方執法千萬不能本末倒置。

會後內湖分局長王寶璋補充，有關本分局同仁在民權大橋上交通執法作為疑有不當之處，深切檢討改進，並已立即要求各單位主管教育員警執勤時不應再出現類似情形，會再加強內部訓練。

▲▼北市交警在民權大橋偷拍。（圖／台北市議員李明賢研究室提供）

▲▼北市交警在民權大橋偷拍。（圖／台北市議員李明賢研究室提供）

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