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台南市上半年失業率3.9％六都最低　將連辦３場就博會促就業

▲台南市勞工局自9月到11月將連續辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局自9月到11月將連續辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2021年上半年失業率為3.9％，低於全國3.93%，並與台中並列六都最低，黃偉哲市長說台南疫情控制佳，產業經濟已復甦，率領市府團隊積極招商引資，為回應企業用人需求以及市民的求職需要，市府自9月到11月將連續辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。

▲台南市勞工局自9月到11月將連續辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井outlet等企業軍進駐台南，另日前誠品生活也攜手碳佐麻里宣布進駐南區投資開發，經統計今年1月至7月，台南市新增178家投資案，吸引153億元投資額，創造376億元產值。

▲台南市勞工局自9月到11月將連續辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，9月25日剛辦理完畢的「台南好生活、台南呷頭路」就業博覽會，當天初步媒合率為52.57％。其中台南市重大投資案徵才案，三井outlet亦有釋出部分廠商、專櫃共168個職缺，初步媒合率高達72.2％；另陸續協助台灣國際航電Garmin辦理多場徵才活動，共計有1262人投遞履歷，初步媒合率為63.7%；王鑫基說勞工局就像是個媒人角色，為廠商與求職者搭起橋樑，讓雙方找到志同道合的工作夥伴，一起在台南打拼、安居樂業。

▲台南市勞工局自9月到11月將連續辦理3場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局為協助三井outlet人才招募，除協助實體徵才，另在官網設置線上徵才專區https://job.tainan.gov.tw/vacancies/，鼓勵有興趣的民眾可上網投遞履歷應徵。勞工局也預告今年度第3場大型就業博會將於10月16日上午9時在永康區探索教育公園辦理，歡迎有求轉職需求的市民朋友踴躍前往參加！

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