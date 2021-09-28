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鴻海基金會AI機器人前進校園　善水國中小學生大開眼界

▲鴻海教育基金會於善水國中小舉辦「偏鄉國中生AI研習營」活動。（圖／善水國民中小學提供）

▲鴻海教育基金會於善水國中小舉辦「偏鄉國中生AI研習營」活動（下同）。（圖／善水國民中小學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

為推廣科技教育並培養學生AI及新興科技素養與能力，鴻海教育基金會2021年「偏鄉國中生AI研習營」以鴻海出版漫畫《決戰AI太陽王國》作為引導，結合MATRIX避障自走車課程，辦理10場研習活動，其中台中場次分別在大安國中，及全國首創的中介教育學校善水國中小辦理，期望透過基礎機器人課程與載具，培養學生解決問題與主動發想的能力。

鴻海教育基金會專案總監葉芃欣及本次課程教學團隊今天前往善水國中小指導學子，帶來豐富有趣的AI與機器人科技教育課程，包括「AI人工智慧歷險漫畫」、「防疫機器人組裝」、「AI機器人程式撰寫」、「組裝一輛循跡自動車」等，教學團隊與全校師生溫馨互動參與學習，指導協助孩子操作AI機器人組裝與運用，為孩子留下難以忘懷的美好學習經驗。

▲鴻海教育基金會於大安國中和善水國中小舉辦2場「偏鄉國中生AI研習營」。（圖／善水國民中小學提供）

▲鴻海教育基金會於大安國中和善水國中小舉辦2場「偏鄉國中生AI研習營」。（圖／善水國民中小學提供）

校方指出，因招生對象為需要中介教育輔導的國中及國小5、6年級在籍男性學生，校長林伯儀發覺在有關志工團體來與孩子互動的特別日子中，孩子都充滿期待，於是積極邀請「鴻海教育基金會」科普教育團隊一起舉辦有意義的「AI與機器人科普實驗教育」。

林伯儀表示，期待學生以「上善若水，厚德載物」的創校精神，虛心學習，感恩惜福；葉芃欣也期勉學生：「科技，已經逐漸改變了學習與工作的樣態，也拓展了人們對未來世界的想像。」他認為在這個面對科技越來越無所不在的年代，孩子們需要儘早接觸、習得相關知識，做好準備、因應新局。
 

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