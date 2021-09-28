蘇貞昌自誇「舉世滔滔幸福之地」　李貴敏：虧綠委吞的下去

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，引發朝野大戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌日前至立法院進行施政報告，報告當中以台灣的防疫成果自豪，「在蔡總統領導下，行政院團隊全力以赴，全體國人上下一心，團結抗疫，經濟發展蓬勃，成為舉世滔滔中的幸福之地」。對此，國民黨立委李貴敏直言，無知、無為、無感的施政報告，也真虧民進黨立委能夠吞的下去！

李貴敏28日在臉書表示，3+11防疫缺口，帶來八百多條人命傷亡不說，還造成長達兩個多月的三級警戒封鎖，無薪假或倒店的小商家比比皆是，被迫要再度編列大筆特別預算紓困，更別提疫苗政策與採購一塌糊塗，導致台灣防疫陷入全盤被動，防疫排名直接掉到世界倒數，還落後給許多經濟遠遜於我們的國家，這種吊車尾的成績，居然還被自滿的官僚拿來自誇？

李貴敏指出，人民的苦難並沒有結束！看到美國總統拜登宣傳美國國民加打第三劑疫苗，台灣卻是苦等疫苗打不到，現在還有幾百萬青壯民眾排不到第一劑疫苗，大批還在等第二劑的民眾擔心變成疫苗孤兒，這些人民的痛苦，在野黨在國會傳達的最直接民意，蘇貞昌感受到了嗎？

李貴敏提到，民調顯示，4成5的民眾因疫情衝擊而承受不同程度經濟打擊，也就是起碼八百多萬人受影響，驚慌害怕，這就是民進黨政府眼中的幸福嗎？台灣防疫守得住，是因為國人自覺高，上下一心，團結抗疫的結果，現在自我感覺良好的無能官僚還想來跟百姓搶功？這麼邏輯不通，無知、無為、無感的施政報告，也真虧民進黨立委能夠吞的下去！