LIVE／新北25人被打未稀釋BNT　侯友宜親上火線說明

記者楊蕓／新北報導

新北市28日無新增本土個案，但三峽恩主公醫院卻爆出接種疫苗重大疏失，25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，對此，市長侯友宜下午3點召開記者會說明最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站9/27上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾目前觀察狀況正常。

衛生局表示，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

經初步調查，現場疑似將未稀釋的原液疫苗誤認為是殘劑疫苗而進行施打，針對這起醫療作業疏失，衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，衛生局也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分。至於原本預約9/28至10/1四天於院內接種疫苗的800位民眾，移至清福醫院完成接種，另外兩處接種站也安排其他醫療團隊接手。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）