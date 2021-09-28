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中華醫大鄭芷羚、康家維多益英文檢定衝高分　獲頒金色證書

▲中華醫大學生鄭芷羚、康家維多益英文檢定考試獲頒英檢金色證書，校長孫逸民（中）、學校董事陳盟銓（左一）、英文中心主任陳昭蓉（右一）當面稱許學生表現並頒發獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大學生鄭芷羚、康家維多益英文檢定考試獲頒英檢金色證書，校長孫逸民（中）、學校董事陳盟銓（左一）、英文中心主任陳昭蓉（右一）當面稱許學生表現並頒發獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學食品營養系學生鄭芷羚、醫學檢驗生物技術系學生康家維，參加今年多益英文檢定考試，分別衝出940和860的高分成績，拿到多益英檢金色證書，消息傳回學校，令師生振奮，為他們的優異表現感到與有榮焉。

目前在校外實習的鄭芷羚和康家維特別抽空於9月28日教師節這天返回學校，向英文自學中心主任陳昭蓉等全體英文老師表達感謝，兩人並展示象徵多益英檢高分的金色證書與師長們分享喜悅。

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學校董事陳盟銓感動學生的優秀表現，各頒贈2000元獎勵金給鄭芷羚和康家維作為鼓勵，校長孫逸民也為兩位學生喝采，稱許他們對英文學習的用心終於獲得亮眼的成果，並感謝英文自學中心的老師持續推動創意與多元英文課程和競賽活動，並開設免費英檢證照加強班輔導學生、訂定優渥的英檢證照通過獎助學金，多管齊下精進學生的英文學習成效。

▲中華醫大學生鄭芷羚、康家維多益英文檢定考試獲頒英檢金色證書，校長孫逸民（中）、學校董事陳盟銓（左一）、英文中心主任陳昭蓉（右一）當面稱許學生表現並頒發獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前就讀食品營養系五專部四年級的鄭芷羚，今年多益英檢考出940分的成績（滿分990），自己也相當開心。畢業於偏鄉內門國中的她表示，家境不寬裕加上鄉下英文學習資源有限，所以對英文學習多數都是靠自勵自學尋找資源，所幸網路發達為她開啟多元管道，不管在FB或是 Instagram上，主動追蹤許多知識性的網站，透過唾手可得的資源，將英文融入生活大小事，這樣無壓力式的學習方法，可以跟興趣、娛樂結合在一起，讓她的英文學習更起勁也更加事半功倍。到華醫就讀後得知學校有英文自學中心並開辦許多免費的英文學習課程，讓她如獲至寶，成了英文自學中心的常客，加上老師的指導，英文能力大為精進。

就讀醫學檢驗生物技術系大四的康家維，多益英文考試成績860分，也獲頒金色證書。康家維表示，學習英文最大的動力是想測試自己的能力可以達到甚麼程度，為了提升學習成效，每天固定安排1～2小時英文自我學習，例如找英文App和英文影片、英文歌曲，持續練習不間斷。此外，也把握機會參加學校開辦的免費多益證照衝刺班兩次，抓住考試的要點也降低對多益考試的恐懼感。

康家維也大方分享考試的要領，包括掌控自己閱讀的速度、作答時看問題的內容與關鍵字，循序漸進努力學習的基本功很重要，紮實練習、平常心看待，在面對考試時才不會有失常的表現。

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