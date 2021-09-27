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現役XS想換13系列！達人推「直上這支」曝5優勢　拍照控秒入坑

▲▼iPhone13。（圖／記者吳佳穎攝）

▲現役XS的哈妹想換iPhone 13，達人建議直上這一支。（圖／記者吳佳穎攝）

網搜小組／綜合報導

Podcast節目「八年級生」最新一集開聊正夯的iPhone 13！這次新機在發布前，主持人哈妹就頗為關注，因為現役iPhone XS的她有考慮要換13，而發布會後的各種聲浪，讓哈妹原本有點退卻，但看完開箱和分析後，瞬間重新燃起希望。這一集中，她和有在研究3C的同事大聊換機，對方也給哈妹很多實用意見。

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▲點擊收聽《八年級生》，一起聊天玩耍！

有在研究3C的同事「主任」認為，整體來說，這次的13很值得拿XS及更舊機型的用戶換，以哈妹的情況來說，因為她很愛拍照，但XS只有雙鏡頭，換了13之後就多了一個超廣角鏡頭「可以讓妳捕捉這個寬廣的世界」。

至於要換13系列的哪一支，主任表示，以最便宜的價格來看，13mini 22900元起跳、13 25900元起跳、13Pro 32900元起跳，但這次13最大特色「高更新率螢幕」，只有Pro以上的機種才有。他個人認為，如果多花7000元，就會有更好的拍照、使用手機體驗，真的可以直上Pro，也可以擁有更好的電池、3顆鏡頭。

至於要選幾GB的手機，主任勸哈妹不必特別花錢在內建容量，畢竟她的需求是存照片為主，並不是特別要常常拍影片、下載大容量遊戲，而128GB的手機要升上256GB的手機，就要多花4000元，不如把這些錢拿去投資iCloud，「你用3年iCloud，加個100GB的價格也不用4000元」。

▲▼iPhone13。（圖／記者吳佳穎攝）

▲對喜歡拍照的哈妹來說，iPhone 13Pro讓她很心動。（圖／記者吳佳穎攝）

主持人哈妹則是分享，發表會結束後，她看PTT各種評論，一開始也對13很失望，不過在看過別人的分析後，對iPhone 13Pro的拍照功能很滿意，包括處理背光的表現、近距拍攝、景深、夜拍都讓她很心動。至於缺點的部分，主任覺得iPhone的電池問題沒有太大進步，另外，他認為指紋辨識還是需要存在。

哈妹接著提到，因為自己沒有急著換機，就想請教主任，有沒有相關購機優惠，或怎麼買比較划算。主任則是建議，若電信合約快到期或到期了，可以考慮跳到另一間，電信商為了拉客，多少都願意給比較高的折扣。

此外，想直接買的話，可以多看看網上整理的信用卡折扣、優惠資訊，但要小心是否有限量、要不要登記。擔心自己搶不到信用卡限額優惠的話，也可以至通訊行詢問。另外，在電商購買的話，一定要看清楚有沒有配合哪張信用卡，是否有多餘條件限制。

主任也提到，因為雙11、雙12快到了，如果沒有想要第一波開箱的話，可以等一下。至於買多少就算有賺到，主任表示，他自己的標準是大概1萬塊給1千塊折扣，等於一支3萬塊的手機，能折到3千元就很划算了。還有一個問題，就是如果會擔心買到機王，最好還是直接在蘋果購買。

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