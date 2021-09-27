14歲就有「4300萬」天價邀請參加娛樂節目　全紅嬋做出決定了

▲中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌後，就收到了1000萬人民幣的娛樂節目邀約。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國14歲的跳水天才全紅嬋，在東京奧運奪金後，名氣水漲船高，甚至有娛樂節目開出1000萬人民幣（約4300萬新台幣）的天價邀請他上節目，不過近日她做出了決定，拒絕任何節目的邀約。

綜合陸媒報導，浙江衛視娛樂節目《王牌對王牌》，計劃邀請奧運冠軍來參加新節目錄製。節目導演吳彤曾表示，非常希望邀請全紅嬋和張家齊參與節目錄製，也曾聽說兩位小姑娘最喜歡的綜藝節目就是《王牌對王牌》。

有些粉絲支持讓全紅嬋露面，接受綜藝節目的錄製，第一是能賺到更多的錢，二是粉絲能夠看到全紅嬋在日常生活中的樣子。

▲有網友擔心全紅嬋才14歲，上娛樂節目會讓她無心訓練。（圖／路透）



但是也有網友呼籲，快把邀請奧運冠軍的念頭取消。娛樂圈就應該離我們的運動員遠一點，不要讓飯圈文化傷害了她們，而且全紅嬋的年齡只有14歲，這個年齡不適合上綜藝節目，如果大幅度曝光，不一定會提高他們的人氣，相反會讓小將無心訓練。

25日，全紅嬋做出了最新決定，拒絕任何節目邀約。從陝西返回湛江老家之後，全紅嬋「消失」在群眾的視線範圍內。直到中秋節的當天才在社群媒體上發言，並向幾位師兄師姐送上中秋祝福。

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