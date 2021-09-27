男女貼身熱舞嗨翻「1張派對照」瘋傳！　網一看秒懂：不單純

▲英國一間夜店的狂歡派對照片瘋傳。（圖／翻攝Twitter@Lskiv_67）

記者吳美依／綜合報導

英國萊斯特（Leicester）Mosh夜店的派對照片在網路上瘋傳，一名辣妹表情享受地隨著音樂熱舞，而她身旁緊貼依偎的男子臉部卻沾滿橘色粉底。網友們看了立刻明白，2人才剛剛親熱完畢，關係恐怕「不單純」。

照片中，男子看著鏡頭露出淺淺微笑，似乎沒有發現鼻子與右臉頰都「染色」了，亮橘色調與身旁辣妹的粉底顏色一模一樣。網友們笑翻留言，「他看起來像是吃了一整袋起司玉米條」、「他全身都是義大利麵醬」。在同天拍攝的另一張照片中，另一名男子臉部也沾上橘色粉底，但他身邊沒有任何女孩，而是與好兄弟們合照。

▲金髮男似乎忘記酒瓶沒蓋子，啤酒瞬間傾瀉而下。（圖／翻攝Twitter@Lskiv_67）



Mosh夜店當晚還分享另一張照片，2名男子看著鏡頭微笑，但金髮男把手臂搭到好友肩上時，卻忘記手中酒瓶沒有蓋子，導致「啤酒瀑布」瞬間傾瀉而下、全都流到地上，爆笑瞬間也被捕捉下來。

這一系列照片引爆熱議，不少人都表示，看完以後突然很想跳舞狂歡一整晚，「真是超棒的夜晚」、「我必須盡快光顧Mosh一趟了」、「真是一間傳奇夜店」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast