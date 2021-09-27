所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

▲在塔利班失去政權時，阿富汗的美髮業曾有過一度的輝煌時期，因為男性們都想追隨潮流，留一個乾淨的髮型。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

塔利班最近以「違反伊斯蘭教法」為名，禁止阿富汗的理髮師提供剃鬚或修剪鬍鬚的服務，否則將受到懲罰。BBC認為，塔利班下達的這項禁令表明，儘管他們承諾會以較為溫和的形式執政，但過去的嚴格規定依然不會被廢除。

據BBC報導，塔利班最近在阿富汗南部的赫爾曼德省（Helmand）貼出通告，禁止理髮師違反伊斯蘭教法，為男性提供與規定不符的理髮和剃鬚服務。一名髮型師表示，他接到一通來自政府的來電，命令他「停止追隨美國風格」，且禁止他再為任何顧客修剪或剃鬚。

喀布爾的一名理髮師也收到了類似的警告，他表示，「塔利班不斷到我的店裡來，阻止我們為顧客修剪鬍鬚，其中一人還告訴我，他們會派臥底警察來抓我們。」BBC記者直擊，通告上還明確寫著「任何人都沒有抱怨的權利」。

▲重掌阿富汗政權的塔利班如今再對美髮業開刀，禁止理髮師提供理髮和剃鬚服務。（圖／達志影像／美聯社）

這已經不是塔利班首次出手干預國內男性的造型了，在20年前第一次掌權期間，塔利班就曾強硬地禁止伊斯蘭教徒留花哨的髮型，並堅持男性必須留鬍子。然而，在他們失去政權後，將臉刮乾淨就變成了阿富汗的潮流趨勢，男人們也喜歡剪一些時髦的髮型。

理髮師們表示，塔利班祭出的新規定讓他們難以謀生，「多年來，年輕顧客可以隨心所欲地刮鬍子，讓自己看起來很時髦，但現在這都被禁止的話，那繼續理髮已變得沒有意義」、「多數顧客不想在街上成為塔利班的目標，所以他們現在已不再在意髮型，也開始不刮鬍子了」。

另一位理髮師則認為，「時尚的髮型已逐漸成為禁忌，美髮行業也會慢慢被禁止，雖然這是我已經做了15年的工作，但我想我不能再繼續下去了。」西部城市赫拉特（Herat）一位理髮師也表示，儘管他目前尚未收到官方的指示，但他已經停止提供修剪鬍鬚的服務了。

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