iPhone 13被說像12S　2圖表看懂「好料藏在細節裡」

▲蘋果iPhone 13系列24日正式開賣，仍有許多果粉不畏疫情前往電信門市排隊搶優惠。（圖／CTWANT提供）

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蘋果每年的秋季發表會都讓各界相當期待，除了推出新品，同時也是引領接下來1年的3C產品趨勢，原先期待iPhone 13系列會有重大更新，但實際上與發表會前各方所預測的更新差異不大，僅在「看不見」的地方有所提升，社群上不斷傳出「iPhone再戰1年」的聲音，但銷量卻狠狠打臉，24日開賣首日許多果迷仍到場排隊領機。

此次發表會推出iPhone 13／13 mini、13 Pro／13 Pro Max，陣容與iPhone 12相同，雖然機身長寬尺寸一樣，但厚度都增加了0.25mm，重量則是多了7-16公克，主要是相機模組更新、電池體積增加所致，讓iPhone 13全系列續航力有感升級。

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處理器部分皆採用了A15晶片，由台積電5nm製程所生產，相比A14處理性能提升20%、GPU性能提升了35%，而對手高通驍龍S888晶片還沒打敗A14，又多了A15障礙。

既然A14已經在行動裝置晶片中得第一，為何蘋果還要推出A15晶片？主要是此次iPhone 13針對相機軟硬體進行大更新，增加了「攝影風格」、「電影效果模式」以及「ProRes」，在強悍硬體輔助下，上述功能才能完全發揮。

前2者功能在13全系列都能使用，其中「攝影風格」是透過晶片記下用戶的拍攝偏好（色溫、色調等），並自動調整所需細節；「電影效果模式」則是在錄影時自動調整「景深」，將重點聚焦在畫面中的主角上，該功能主要鎖定影片創作者，對於一般用戶較無感。

▲iPhone 12與iPhone 13兩者外觀差異並不大，只能從主鏡頭的位置進行辨識。（圖／CTWANT提供）

「ProRes」為中間編譯解碼器，在影片錄製後，透過解碼可以讓影片更方便被編輯，使最終成片品質更好，並大幅縮減檔案容量，但該功能僅配置在Pro系列中。

此外鏡頭只在Pro／Pro Max有所提升，相比前代望遠鏡頭的光學變焦從2.5倍提升為3倍，數位變焦則從12倍提升為15倍；廣角鏡頭部分，光圈都有小幅增大，在夜間拍照時的成像將會變得更細膩。

顯示器更新的部分較有感的地方在於亮度提升，在光害嚴重的地方也能清楚的顯示，Pro系列螢幕更新增了Promotion，過去的iPhone螢幕刷新率都維持在60Hz或更低，Promotion會以用戶使用情境調整螢幕刷新率，範圍為10Hz至120Hz，即使在滑動螢幕時就能感受到流暢度，自適應功能可有效降低耗電量，且在遊戲時更能和Android陣營主打電競的產品比拼。

續航力部分，蘋果不曾公布iPhone的電池容量，只會以使用時間呈現，13全系列相比前代，在播放影片時都有2小時至8小時的提升，外媒實際測試發現電池容量有9%至18.5%的提升。

▲「電影效果模式」只能在13系列才能使用，讓手機也能拍出電影裡景深的變化。（圖／CTWANT提供）

在發表會後，許多社群用戶都在討論該不該換機，網友表示iPhone已經Android化，充其量只是12S版；另名網友則直言蘋果只是在擠牙膏（意指每年年更新不大），準備轉向Android陣營，而多數網友都認為手上的iPhone還可以再戰1年。

綜觀4款機型，13／13 mini與前代相比差異並不大，但若從iPhone 11更新到13的體驗就有相當大的變化；至於13 Pro／13 Pro Max，因為新增Promotion功能，相機的望遠、廣角規格有感升級，且續航力大幅改善，相比前代同容量的機型還降價1,000元，若還在12 Pro、13 Pro間猶豫不決，不妨直接下訂。

在24日開賣首日蘋果信義A13直營店就出現超過30名果粉排隊，希望能率先拿到新機，至於三大電信則僅遠傳、中華電信小規模舉行首賣，因此僅吸引數十名果粉撿便宜，對比往年熱度降低許多。

本刊記者認為，由於歐盟將立法要求電子產品統一充電規格為Type C，在擴充、產品相容性上更加多元，如果手上iPhone還堪用的話，或許可以等到2022年的秋季發表會再考慮換機，屆時iPhone 14可能就會改為Type C連接埠。

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