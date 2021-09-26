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高雄驛回歸中軸線！　蔡英文：這裡是我小時候記憶所在

▲▼總統蔡英文出席「高雄驛起飛座落儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「高雄驛起飛座落儀式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日出席「高雄驛起飛座落儀式」時表示，回顧19年前的高雄，努力從重工業城市轉型，今天的高雄已經大步邁向高科技智慧城市，期盼未來中央和地方繼續一起努力，讓高雄越來越好，越來越繁榮。

「今天是高雄人的大日子！」蔡英文在致詞時說，過去19年來，高雄老車站在遷移之後，成為高雄願景館，今天老車站重新回到城市中軸線的位置，也回到高雄人最熟悉的地方。

蔡英文表示，過去幾天，她在社群媒體上看到很多朋友討論老車站的遷移，也有朋友找出19年前的老照片，勾起點點滴滴的回憶。她說，這座車站一直在這裡，看著每一個從屏東來大城市打拼的少年、補習班結束還要回橋頭的學生。

蔡英文說，相信有很多好朋友，包括高雄市長陳其邁在內，也都曾經是這些畫面中的一份子，包括她自己，因為她的家鄉在屏東，常常回屏東的家鄉，過去回家鄉的路上一定要經過高雄車站，這也是她小時候的記憶所在。

蔡英文表示，今天老車站回到中軸線上，不僅勾起大家的回憶，也讓大家想起19年來，高雄的轉變和進步。她特別向現任駐日代表謝長廷表達感謝，當年擔任市長時力排眾議，在推動鐵路地下化、城市再造工程的同時，堅持留下這一座對高雄人意義非凡的老車站。

蔡英文說，因為謝長廷的堅持和遠見，讓我們在實現鐵路地下化之後，可以看見高雄老車站，再次屹立在它原來的地方。

蔡英文指出，高雄城市交通的完善，要感謝很多人的付出，除了謝長廷興建捷運，陳菊在長達10幾年市長任內，打下非常好的基礎，努力推動鐵路地下化，打造四通八達的交通網，都是為了這個城市。

此外，蔡英文也提到，今年二月，在亞洲新灣區啟動「5G AIoT創新園區」，陳其邁告訴她，包括仁寶、緯創資通等13家大廠，已經跟園區簽約或簽署合作意向書；未來，還有5G、物聯網、自駕車等先進的技術，具有競爭潛力的產業，都會落腳在高雄。

蔡英文認為，19年前的高雄，努力要從重工業城市轉型，今天的高雄已經大步邁向高科技的智慧城市，「我們有信心，也有決心，中央和地方會繼續一起努力，讓高雄越來越好、越來越繁榮」。

▼總統蔡英文出席「高雄驛起飛座落儀式」。（圖／總統府提供）

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