批蔡政府債留子孫　王鴻薇：每人平均負債夠買3支iPhone 13

▲台北市議員王鴻薇 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據財政部國庫署統計，蔡政府執政6年舉債已近2兆元，再加上五倍券的紓困振興第四次追加特別預算案、即將推出的軍購特別預算案，舉債預期將超過馬政府，台北市議員王鴻薇表示，過去國民黨執政時，民進黨整天批評債留子孫，蔡政府執政不到6年，卻幫每個人欠了86900元，「至少可以買3隻iPhone 13了！」

據財政部國庫署8月底統計，蔡政府自106年度起的舉債預算數，包括總預算，和特別預算的編列，合計六年舉借達1兆9,929億元，與馬政府時代執政六年所舉借的2兆2,028億元，仍差約2,100億元。

但1,600億元紓困振興追加預算案即將在立法院審查，預料將順利過關；行政院日前也通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，預算上限為2,400億元，其中部分採購量產項目，自明年度便要開始執行預算，加總起來勢必將超過馬政府六年舉債規模。

王鴻薇26日在臉書發文指出，蔡政府幾乎已經將特別預算編列常態化，高達1兆2787億元，成為史上利用特別預算舉債金額最高的政府。用特別預算來編，就可以規避公共債務法的限制，包括「前瞻」、新型F16戰機採購，都是用相同的手法。

王鴻薇表示，舉債建設不是不行，但錢要花在刀口上，讓人民有感。民進黨一再打臉過去的自己，甚至用特別預算的手段來規避監督，「就如同開放萊豬用一紙行政命令完成一樣，民進黨最擅長的就是偷偷來、搞黑箱。」