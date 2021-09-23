桃園防疫警戒也降「加強版→二級」　石門水庫楓半馬取消

▲桃園宣布加強版二級防疫警戒23日結束。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市府防疫專案會議表示，中央流行疫情指揮中心已於9月18日宣布長榮機師確診事件結案，目前桃園列管中的居家隔離人數降至30人，且連續多日無新增本土案例，因此桃園將比照中央所發布的疫情警戒標準，全國維持二級警戒至10月4日，桃園加強版二級警戒至今日結束，不延長實施。

鄭市長指出，「2021桃園半程馬拉松、石門水庫楓半馬」原預定於12月4日舉辦，因考量疫情發展的不確定性，且預計參與人數恐達6千人，為讓防疫工作能夠做得更好，因此今年度決定取消辦理，待疫情結束之後再舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭市長指出，截至9月22日，桃園疫苗共計接種130萬7,196劑，已完成第一劑接種的人口數達115萬3,718人，人口涵蓋率50.76%；而已完成兩劑接種的人口數為15萬3,478人，涵蓋率6.75%，兩項指標數字均略高於全國。

針對桃園COVID-19疫苗接種計畫，鄭市長說明，目前桃園已完成第8期COVID-19疫苗接種計畫，接續將展開多項疫苗接種計畫，包括12至17歲國、高中BNT疫苗專案接種，本市符合接種資格的學生約有13萬3,000人，預計施打13萬名學生，市府將於2週內全數施打完成。截至目前，12至17歲國、高中接種BNT疫苗的情形大致順利，因疫苗所產生的副作用也在預期範圍內，如學生接種後感到不適，經家長同意後可請1至3天的疫苗假。