最美星空音樂會登綠島！全場暗燈倒數　頭頂星光浪漫開唱

▲台東最美星空音樂會渡海前進綠島鄉於人權紀念公園登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東最美星空音樂會今年第二場，9月25日渡海前進綠島鄉於人權紀念公園登場，透過新生代人氣樂團告五人以及在地演唱團體「斯馬里奧&古水靈」的動人音樂，帶領民眾沉浸在綠島海島星空的魅力中。



日前在卑南鄉杉原海水浴場辦理首場台東最美星空音樂會活動，獲得廣大迴響，隨後由於受到颱風與Delta疫情影響，縣府宣布延期或取消海端場、延平場與長濱3場音樂會讓民眾紛紛大呼可惜。在民眾的期盼與等待下，今年第二場順利辦理，在「暗燈儀式」的倒數聲中全場燈暗，民眾在綠島鄉人權紀念公園草地上或坐或躺抬頭仰望點點星光，享受慢活台東專屬的寧靜時刻。





活動首先由台東在地表演團體「斯馬里奧&古水靈」的歌聲揭開序幕，接下來由天文博士李昫岱老師透過「Star Walk 2」APP與「指星筆」進行星空導覽，分享星空奧秘，引起現場一陣讚嘆。最後由入圍金曲的新生代樂團「告五人」壓軸，帶來多首膾炙人口的歌曲，現場不僅星光熠熠，還有月亮交相輝映，當「告五人」與現場一起合唱「披星戴月的想你」將活動氛圍帶到最高潮，讓民眾沉浸在音樂與星空交織的樂曲中。

▲▼在「暗燈儀式」的倒數聲中，民眾在綠草地上或坐或躺抬頭仰望點點星光，享受慢活台東專屬的寧靜時刻。

來自桃園的曾姓民眾表示，活動當日是父母結婚三十週年紀念日，這次特地帶著父母親來到現場感受星光下的浪漫氛圍，創造一家人共同的甜蜜回憶。





台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，「台東最美星空」系列活動今年邁入第四年，縣府力求突破，特別向BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，今年的最美星空活動融入減塑、減碳、環保等永續概念，如使用綠色能源、宣導光害教育等，讓活動與在地的社會、經濟及環境生態取得平衡，降低負面衝擊，期待與遊客攜手達成「永續觀光」的目標。

▲▼人氣樂團告五人以及在地演唱團體「斯馬里奧&古水靈」的動人音樂，帶領民眾沉浸在綠島海島星空的魅力中。

活動現場來自台中的呂姓民眾也分享，事前就從活動粉絲團得知ISO 20121的資訊，今天特別以交通船、環島公車等大眾運輸工具來響應，覺得別具意義！





台東最美星空音樂會其餘場次將陸續於10月1日（五）海端鄉布農族文化館、10月2日（六）大武鄉尚武濱海公園、10月9日（六）關山鎮關山親水公園、10月23日（六）延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區等地登場。匯集尋人啟事人聲樂團、李千那、盧學叡，以及大提琴家范宗沛與豎琴家李哲音等重量級卡司帶來精采演出，以截然不同的音樂氛圍帶領民眾巡迴台東賞星秘境。