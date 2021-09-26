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慶生趴變調！他遭2同鄉追打利剪刺腹胸　白衣染滿鮮血

記者洪靖宜／高雄報導

一群外籍移工慶生喝酒卻引口角進而發生濺血衝突，一名阮姓越南籍移工找來多名同鄉在楠梓區瑞屏路的租屋處慶生，不料飲酒時發生爭執，阮男遭兩名越南男子毆打，胸肚遭剪刀刺傷，一路逃到楠梓科技產業園區，阮男的白上衣被鮮血染紅，警方已經鎖定兩名動手的嫌犯循線追緝中。

▲移工飲酒引發口角衝突 。（圖／民眾提供）

▲移工飲酒引發口角衝突，阮男被打到倒在地。（圖／民眾提供）

▲移工飲酒引發口角衝突 。（圖／民眾提供）

▲移工飲酒引發口角衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

從影片中可見，楠梓科技產業園區後門一名身穿白色上衣的阮姓男子，被打到倒在地，後來一名穿橫條紋上衣的男子趕緊上前推開攻擊阮男的男子，但這時又出現另一名男子騎在阮男身上毆打他，場面一片混亂，只見阮男渾身是血，整件衣服都染滿血跡，警方於25日21時59分獲報後趕到場，趕緊將43歲的阮男送醫，所幸急救後目前無生命危險，意識清楚。

▲移工飲酒引發口角衝突 。（圖／民眾提供）

▲警方於衣櫥內找到犯案用的剪刀 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據警方了解，這名阮姓移工找來約8名來自桃園、高雄等地的同鄉友人到他的租屋處慶生，酒過幾巡後雙方起了口角，其中2名越南男子出手毆打阮男，從4樓打到1樓，阮男遭剪刀刺傷後一路逃到大馬路上，但2人仍不放過他追到楠梓科技產業園區後門，阮男左上胸和肚子遭刺，而2名移工行兇後隨即逃逸。

▲移工飲酒引發口角衝突 。（圖／民眾提供）

▲雙方從屋內打到屋外。（圖／記者洪靖宜翻攝）

目前警方已經掌握2嫌犯身分，並成立專案小組全力追緝，並朝殺人未遂方向偵辦，追查釐清事發經過。

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