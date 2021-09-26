國民法官法上路前暖身操　南投縣政府隨機抽出800名備選者

▲國民法官新制將上路，南投縣府首度公開抽選「備選國民法官」（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

《國民法官法》新制將在112年正式上路，暖身操即為抽選「備選國民法官」；南投縣政府日前辦理第一階段公開抽選作業，以隨機抽選方式選出800名備選國民法官，爾後將建立備選國民法官初選名冊；縣府指出，未來凡年滿23歲完成義務教育的國民，都有可能與法官一起坐上審判席，共同決定有罪、無罪，以及刑責，幫助司法審判更全面。

國民法官抽選程序於23日下午於縣府民政處舉行，由民政處長吳燕玲主持，在宣讀相關流程事項後，依「備選國民法官初選名冊製作及管理辦法」，公開抽選訊息，並邀請南投地方法院庭長陳宏瑋、南投地檢署主任檢察官李俊毅共同見證，經當場操作電腦程式選出備選國民法官。

吳燕玲指出，《國民法官法》第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」此為備選國民法官的積極資格；同法第17條規定，地方政府以隨機抽選方式，選出地方法院所需人數之備選國民法官，造具備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

吳燕玲表示，以南投縣13鄉、鎮、市為抽選範圍，合計設籍人口數48萬7185人，其中具備擔任國民法官積極資格者的人口數計39萬4719人；落實國民法官制度可讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，促進國民與法院間的相互理解，並國民多元的視野與經驗納入審判中，開創司法多元對話的新紀元。

陳宏瑋說，縣府提報備選國民法官初選名冊後，將由南投地方法院審核小組進一步審核各項消極資格，並建立複選名冊；待國民法官新制啟動，法院受理案件後，再從複選名冊中隨機抽選一定數量之「候選國民法官」，並通知選任期日到庭，屆時再進行詢問，符合資格並被抽選到未拒絕者，始能獲選擔任國民法官。



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