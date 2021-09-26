　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國民法官法上路前暖身操　南投縣政府隨機抽出800名備選者

▲國民法官新制將上路，南投縣府首度公開抽選「備選國民法官」。（圖／南投縣政府提供）

▲國民法官新制將上路，南投縣府首度公開抽選「備選國民法官」（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

《國民法官法》新制將在112年正式上路，暖身操即為抽選「備選國民法官」；南投縣政府日前辦理第一階段公開抽選作業，以隨機抽選方式選出800名備選國民法官，爾後將建立備選國民法官初選名冊；縣府指出，未來凡年滿23歲完成義務教育的國民，都有可能與法官一起坐上審判席，共同決定有罪、無罪，以及刑責，幫助司法審判更全面。

國民法官抽選程序於23日下午於縣府民政處舉行，由民政處長吳燕玲主持，在宣讀相關流程事項後，依「備選國民法官初選名冊製作及管理辦法」，公開抽選訊息，並邀請南投地方法院庭長陳宏瑋、南投地檢署主任檢察官李俊毅共同見證，經當場操作電腦程式選出備選國民法官。

▲國民法官新制將上路，南投縣府首度公開抽選「備選國民法官」。（圖／南投縣政府提供）

▲國民法官新制將上路，南投縣府首度公開抽選「備選國民法官」。（圖／南投縣政府提供）

吳燕玲指出，《國民法官法》第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」此為備選國民法官的積極資格；同法第17條規定，地方政府以隨機抽選方式，選出地方法院所需人數之備選國民法官，造具備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

吳燕玲表示，以南投縣13鄉、鎮、市為抽選範圍，合計設籍人口數48萬7185人，其中具備擔任國民法官積極資格者的人口數計39萬4719人；落實國民法官制度可讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，促進國民與法院間的相互理解，並國民多元的視野與經驗納入審判中，開創司法多元對話的新紀元。

陳宏瑋說，縣府提報備選國民法官初選名冊後，將由南投地方法院審核小組進一步審核各項消極資格，並建立複選名冊；待國民法官新制啟動，法院受理案件後，再從複選名冊中隨機抽選一定數量之「候選國民法官」，並通知選任期日到庭，屆時再進行詢問，符合資格並被抽選到未拒絕者，始能獲選擔任國民法官。
 

►獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

►合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救　驚險過程全都錄

►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物　環保局籲全區調查以保供水

►她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

►開消防車「後照鏡」撞死行人　消防員堅稱無過失！遭判刑半年

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
150人邪教後宮起底！荒淫教主「瘋狂性侵男信徒」
快訊／北投轎車墜5層樓高山谷！　一家3口送醫
五倍券1:1變現金！　內行爆「穩賺內幕」超暗黑
超兇「口罩人妻」直播脫了！　真實面容網驚呆
iOS 15更新後爆災情！　這服務無法使用
五倍券數位綁定逼近400萬　「好食券」剩餘名額出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮射出觀光穿雲箭　磁吸五倍券創商機三箭齊發

國民法官法上路前暖身操　南投縣政府隨機抽出800名備選者

花蓮兒童藝術節啓跑！北中南三區巡迴 　花蓮市主場嗨翻周末夜

花蓮爭取養豬振興基金2900萬　29養豬農獲現代化設備

超商阻詐有功！　安平警長親頒市長義行可嘉獎座

5年新屋擋新建道路正中央　變身「移動城堡」挪50米雙贏

日本山形少棒隊邀金城國中打棒球　黃偉哲：台日友誼紮根下一代

口袋式路檢　安南警守護台江滴水不漏

全台首創！水帶清洗收納機　巧思發明救災現場添利器

小琉球鬼頭刀跨海澎湖「美食品嘗」　有吃、有秀搶搶滾

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

花蓮射出觀光穿雲箭　磁吸五倍券創商機三箭齊發

國民法官法上路前暖身操　南投縣政府隨機抽出800名備選者

花蓮兒童藝術節啓跑！北中南三區巡迴 　花蓮市主場嗨翻周末夜

花蓮爭取養豬振興基金2900萬　29養豬農獲現代化設備

超商阻詐有功！　安平警長親頒市長義行可嘉獎座

5年新屋擋新建道路正中央　變身「移動城堡」挪50米雙贏

日本山形少棒隊邀金城國中打棒球　黃偉哲：台日友誼紮根下一代

口袋式路檢　安南警守護台江滴水不漏

全台首創！水帶清洗收納機　巧思發明救災現場添利器

小琉球鬼頭刀跨海澎湖「美食品嘗」　有吃、有秀搶搶滾

斯洛伐克贈16萬劑AZ　蔡英文：感謝16倍支持、供第2劑接種

口味從抹茶紅豆到減糖減脂拿鐵都有　特搜4家北海道生乳捲名店

台大教授自購遠距教學設備能抵稅？　校方：未曾聽過有這事

聯盟宇宙擴張！短篇動畫《奧術》11月7日上架　菲艾姊妹恩怨一次知

大谷翔平4場13保送追平大聯盟紀錄　跟貝比魯斯並列

廂型車國道變風火輪　「輪胎血滴子」噴出！休旅車差1秒被收割

衰拿iPhone 13 Pro機王　苦主才用1天爆「致命災情」急了

一家四口逛夜市花1640元！明細炸出「滿滿父愛」　網淚讚花得值得

網糾6對比圖疑《魷魚遊戲》抄日影！搶看《要聽神明的話》銷售暴衝

U23世界盃／4.2局好投敗在1轟　林昱珉：古巴選球細膩

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

地方熱門新聞

高捷3站遭恐嚇放炸彈！警查IP找藏鏡人

朱立倫台南得票率53.24％

嘉南大圳驚見半裸女浮屍！腫脹難辨身分

瘋草里大咬運動會　藝術音樂嗨翻草里漁港

向人間國寶致敬　文化部授證14位傳統藝師

全台首創！水帶清洗收納機

新屋擋新建道路正中央　變身「移動城堡」挪50米

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

安南警守護台江滴水不漏

日本山形少棒隊邀金城國中打棒球

超商阻詐頒市長義行可嘉獎座

國民黨第20全黨代表選舉 桃園市51席當選名單出爐

台中補習班僅37%合格遭點名　市府：去年裁罰14件

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

更多熱門

相關新聞

南投縣府週四進行備選國民法官隨機抽選

南投縣府週四進行備選國民法官隨機抽選

《國民法官法》已於2020年8月12日經總統公布，將在2023年上路，為遴選地方法院所需備選國民法官，南投縣政府本周將舉行國民法官隨機抽選程序；依該法條規定，只要年滿23歲且在該地方法院轄區內住滿4個月以上的國民，都有機會與法官並肩審判案件，讓司法判決更接地氣、符合社會期待。

國賠法大修　防衛性判決成趨勢？

國賠法大修　防衛性判決成趨勢？

國家賠償法大修　司法官將遭追償

國家賠償法大修　司法官將遭追償

讓人民真正享有國家賠償的正義

讓人民真正享有國家賠償的正義

蘇友辰／國賠修法司法官何懼之有

蘇友辰／國賠修法司法官何懼之有

關鍵字：

國民法官遴選隨機

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

4大2小出遊「擺安全座椅」開2台車！阿嬤嗆不去了

小鬼展覽倒數　峮峮背影惹心疼

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面