國民法官法後年上路　南投縣府週四進行備選國民法官隨機抽選

▲《國民法官法》將於後年1月正式上路，司法院在全國各地院舉辦多場模擬法庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者高堂堯／南投報導

《國民法官法》已於2020年8月12日經總統公布，將在2023年上路，為遴選地方法院所需備選國民法官，南投縣政府本周將舉行國民法官隨機抽選程序；依該法條規定，只要年滿23歲且在該地方法院轄區內住滿4個月以上的國民，都有機會與法官並肩審判案件，讓司法判決更接地氣、符合社會期待。

縣府指出，國民法官隨機抽選程序將於23日下午2時30分，於縣府民政處進行，並邀請南投地方法院、南投地檢署及南投律師公會等單位共同見證，以選出地方法院所需人數之備選國民法官，並製作備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

依《國民法官法》第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」又依同法第17條規定，地方政府以隨機抽選方式選出地方法院所需人數之備選國民法官，造具備選國民法官初選名冊，送交地方法院進行選任程序。

縣府民政處吳燕玲處長表示，《國民法官法》上路後，任何一名具備年滿23歲、完成義務教育等相關資格的國民，相關資格的民眾，都有可能被抽選為國民法官，與法官一起坐在法官席上，共同決定有罪、無罪，以及刑責多重，開創司法多元對話的新紀元。



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