蘇友辰／國賠放寬適用門檻，司法官何懼之有

▲行政院近日通過《國賠法》修正草案，放寬民眾對司法官聲請國賠的門檻。（圖／視覺中國）

按《憲法》第24條規定，凡公務員違法侵害人民之自由與權利者，除依法律受懲戒外，應負刑事及民事責任。被害人民就其所受到的損害，並得依法向國家請求賠償；然現行《國家賠償法》（以下簡稱《國賠法》）第13條特別規定：「有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，適用本法規定。」意即法官或檢察官在執行審判或追訴職務時，必須犯了與審判或追訴案件之職務有關的罪責（例如枉法裁判罪或濫權追訴罪），且受有罪判決確定後，人民才能請求國賠。如此嚴苛要求，難怪《國賠法》自施行40年來，司法官執行職務違法侵害人民權利，雖時有所聞，但卻沒有一件賠償成功的案例，對於人民正當的權利保障顯然有所不足，為國人所詬病。

對此，司改國是會議曾檢討是否要廢除《國賠法》第13條，筆者亦在2019年4月12日，以「《國賠法》第13條要修 司法官犯錯不用賠償嗎？」為題投書，主張現行《國賠法》第13條以司法官「犯職務上之罪，經判決有罪確定」為請求的要件，過度限縮人民得請求的範圍，形同豁免司法官及國家的賠償責任。不過，若逕行刪除該規定，可能導致司法官在執行職務時有所瞻顧，無法保持客觀公正及超然立場行事，影響審判獨立及干擾犯罪追訴。故當時筆者建議採折衷修法，改依《法官法》第50條第1項第1款至第3款「受免除職務或撤職懲戒處分確定」作為國賠成立的前提，一旦修法通過後，可望透過個案評鑑及國賠手段，開啟有效防止及懲處法官、檢察官濫權違法失職的新契機。

令人欣慰的是，行政院院會諮諏善道，日前甫通過的《國賠法》修正草案，放寬民眾對司法官聲請國賠的門檻，在草案第5條第1項規定：「法官、檢察官因執行審判或追訴職務，侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件有下列情形之一者，國家應負損害賠償責任：一、犯刑事上之罪經判決有罪確定。 二、受免除職務或撤職之懲戒處分確定。 」筆者樂見主管機關採納雅言並列入修法，值得肯定。

然而，此項修法卻引起基層司法官熱議，有檢察官質疑，國賠放寬門檻後會讓司法官無所適從，辦案將綁手綁腳，產生「防禦心態」，也可能導致濫訴發生。事實上，根據上述修正草案，新增「免除職務或撤職之懲戒處分確定」部分，並非所有行政懲處都要國賠，而是必須法官或檢察官因執行職務侵害人民自由或權利，已經懲戒法院職務法庭審理並受免職或撤職的懲戒處分確定，即證明其違法失職行為的情節重大，此時國家自當予以賠償，方符合《憲法》建立國賠法制的本旨。

此外，對照《刑事補償法》第34條規定，因故意或重大過失而違法，致生補償事件者，補償機關於補償後，應依《國賠法》規定，對該公務員求償。故此次修正草案第7條第1項明定，法官、檢察官對於損害的發生有「故意」或「欠缺一般人之注意義務，且已達恣意、輕率之嚴重程度之重大過失」時，於國家賠償後，賠償義務機關自應對其行使求償權，兩者要件同一，合乎一致性的體例，期能促使司法官辦案更加嚴謹審慎，不可濫權違法，侵害人民的自由或權利。

值得注意的是，此次修正草案範圍更擴及2023年要實施的國民法官及職務法庭的參審員。因為國民法官和參審員也是在執行法官的職務，行使公權力，同為法院裁判的一環。也就是說，未來國民法官在執行審判職務時，侵害人民自由或權利，遭判刑有罪確定時，國家無從免責，甚至從而要向有「故意」或「重大過失」的國民法官求償。

對此，司法院擔憂若修法通過此項修正，可能影響國人擔任國民法官的意願。實際上，現行《國民法官法》針對國民法官未能遵守法定義務，涉及收賄、洩漏評議秘密等違法行為，本來在該法第94條、第97條等就有刑事處罰規定，國民法官並不因設有刑事處罰而拒卻，可見司法院的擔心是多慮了。

唯一可議的是，此項重要修正草案未在第5條明文規定國民法官與職業法官同視，均為適用對象，而僅在該條「說明欄」中作為舉例說明，似有疏漏，致遭到法界提出「說明欄」所表達的見解，是否有法律效力的置疑，非無理由。為避免將來適用上衍生爭議，允宜在修正條文內明定第1項所稱「法官」亦包括國民法官及職務法庭參審員，以符合立法的明確性原則。

末者，現行《國賠法》共17條，此次通盤檢討大翻修後將擴增到43條，並分為「總則、賠償程序、求償程序、附則」等4章，體系上更加完備清楚。同時，為保障人民權益，除修法放寬對司法官聲請國賠門檻外，草案也明定「怠於執行職務」、「公共設施」等要件內涵，讓法律適用更為明確，並增訂時效中斷及不中斷規定，讓請求權人向賠償義務機關提出賠償請求後，即有時效中斷的適用，避免人民請求後未於6個月內起訴而罹於時效，成為行政機關拖延、官官相護的藉口或手段，均值得喝采。

未來修法通過後，原則上對於司法官執行職務造成的損害，仍由國家負第一線賠償責任，只有在「故意」或「重大過失」下，司法官才會被賠償義務機關內部求償。試想司法官執行職務時，如能秉持獨立精神，本於法律、良心而有所作為或有所不為，不違法濫權，而作出符合公平正義的裁判，當事人如有挾嫌報復，濫行提起國賠訴訟，除犯刑事上之罪，經判決有罪確定者外，其他不構成刑事上犯罪的情形，在司法官評鑑委員會把關及職務法庭公正審判層層保護下，司法官要因國家賠償責任而遭受求償不利之處遇，恐怕戛戛乎其難矣。因此，司法官面對新法如能敞開心胸樂觀其成，其又何懼之有？

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。