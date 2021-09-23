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外送菜鳥失誤了「評價卻逼哭他」　前輩們一看：是大魔王！

▲不少同行都曾遇過。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

▲不少同行都曾遇過。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

記者周亭瑋／綜合報導

一名菜鳥外送員昨天送餐時，發生首次餐損，於是急忙告知客人，並表明願意賠償；感人的是，客人完全不計較，反倒暖心地說「辛苦了！」話題引起同行熱議，不少人看到慘況照後超有感，直言這間知名連鎖咖啡店的餐點包裝，也讓他們吃過虧。

網友今在「外送員的奇聞怪事」提到，外送沒多久的他，昨天發生第一次餐損，「食物就這樣泡在熱飲裡，第一時間便通知客戶，原本只要放在管理室的，對方也馬上下來自取。」

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他直呼，「我都不忍直視那袋食物的慘狀，訂單上金額2xx元，想賠償金額也被婉拒，還一直說我辛苦了，食物可以加減吃，沒想到遇到那麽天使般的客人，只想跟你說聲謝謝，我會更加小心的。」

▲不少同行都曾遇過。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

▲好在佛心客人不計較，甚至反過來安慰他。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

對此，不少同行表示，「好客人，懂得體諒」、「熱的很容易就炸開，就算封膜也要小心，還是有可能會炸開」、「我上次也是差不多情形，可愛的兩位女大生一直跟我說沒關係、沒關係，結果還是吃了負評」、「顧客餐損回報好像一定會伴隨負評，即使客人沒有要針對，只要有餐損，就一定伴隨負評」、「我昨天第一次餐損，得到的是三字經」；不過事後原po也回應，並沒有收到負評。

值得一提的是，老鳥們在看到悲劇照後，紛紛點出一大關鍵，「路易莎的熱飲就算有袋子，也要拿出來額外放杯架。商家的杯架太軟了！容易倒」、「路易莎的熱飲很容易溢出來，我第一次接到路易莎的單，情況跟您一樣，被負評。之後就會注意熱飲了」、「他們的包裝最兩光，有時候客人忘了買袋子，熱咖啡就直接裸裝也沒有另外加個紙墊隔熱，有次我拿熱咖啡給客人，因為太燙了，客人嚇一跳直接縮手沒接住，然後翻倒在地上」、「路易莎的餐點也讓我炸過」。

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