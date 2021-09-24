台中男臨時回家被鎖！按門鈴20分鐘妻才開門　馬桶蓋驚見「綠光」

▲台中男臨時回家被鎖，按門鈴20分鐘妻才開門。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者董美琪／綜合報導

台中一名陳姓男子去年臨時返家，發現大門被反鎖，按了20分鐘的門鈴，太太才開門，陳男覺得有異，且發現太太在做菜，當場查看屋內，竟撞見一名賴姓男子穿皮鞋坐在主臥室馬桶蓋上，覺得太太外遇，憤而提告。一審因陳男無法舉證判敗訴，但台中高分院認為逾越一般男女正常範圍交往，近日改判賴賠付20萬元。

陳姓男子主張，他與太太（已過世）於72年1月1日結婚，婚後育有二子均已成年，於去年12月4日離婚。去年9月10日下午1時20分許，自己臨時返家時，發現大門反鎖，持續按門鈴20分鐘後，太太才開門讓他進去，自己進入後發現賴男穿皮鞋坐在主臥室馬桶蓋上，相當震驚，因此質問賴與太太，結果雙方發生口角後，太太與賴當場離去。

陳姓男子懷疑太太偷吃背叛自己，因此調閱電梯監視畫面，竟發現賴男與太太當天在家逗留長達數小時，後經多方追查，進而發現賴男自去年1月起就進出自己家裡，且與妻子多次出遊，足跡遍布台東、清境農場、阿里山等地，二人甚至一同投宿飯店、溫泉泡湯旅館，可見兩人有男女間不正常交往關係，精神上相當痛苦憤而提告。

余女（原陳妻）離婚後，於民國110年3月12日死亡。被告賴男則供稱，自己是房仲，於108年12月間因仲介房屋認識。109年9月10日受余女之邀前往他們家，評估該處房屋目前市價為何，因該屋中庭外牆修繕，改走車道進入社區，陳姓男子返家時，他正與她在屋內用餐，沒有穿著皮鞋坐在主臥室馬桶蓋上。至於多次與女出遊，都是去各地查看房屋物件，但沒有陳男所指與一起投宿台東知本老爺酒店、春天溫泉旅館，完全沒有任何不正當交往關係。

台中地院一審指出，陳男事證不足證明有外遇出軌，因此判陳敗訴。陳上訴後，台中高分院認為，男女不到一周內二度結伴遠赴他縣市同遊，即使2人相約前往勘查不動產，出遊同行獨處及互動時間非短暫，陳男雖未舉證證明其等2人出遊過程中有何親密逾矩行為，但針對2人多次結伴出遊情節來看，加上又於109年9月10日又同處女方住處屋內長達3小時之久，已逾越一般有配偶的人與異性社交往來的正常情誼。

台中高分院斟酌後，根據雙方身分地位、教育程度、經濟能力、所為造成陳男痛苦的程度等，判賴要賠償20萬元。