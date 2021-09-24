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社會 社會焦點 保障人權

一場同學會爆出「人夫50次性愛史」　小三還甩正宮巴掌

記者黃翊婷／綜合報導

頂尖大學畢業的張姓工程包商與陳姓妻子結婚10年，卻在2017年一場國小同學會與張姓女同學擦出愛的火花，兩人不僅在彰化、雲林兩地的摩鐵幽會，還會前往妻子喜歡的景點車震；更誇張的是，事情露餡之後，張女還寫信嗆正宮，甚至怒甩巴掌。全案上訴至台中高分院，合議庭認為種種證據都指向兩人侵害陳女的配偶權，最終判他們應連帶賠償共50萬元。

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲張男坦承外遇張姓女同學。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

陳女在判決書中主張，結婚10年和丈夫育有1子1女，2017年6月間丈夫因為協助籌備國小同學會，開始與張姓女同學接觸，沒想到竟然發展成婚外情，兩人不僅在彰化、雲林兩地的摩鐵發生性關係，還會在田間小路、木棉花道等景點車震，算一算總計發生過50次性關係。

陳女表示，張女在交往期間不斷逼迫丈夫離婚，採用哭鬧、斥責、情感勒索讓丈夫心生恐懼；此外，張女2019年4月突然傳簡訊自曝不倫戀，還寫信嗆聲，內容表明就是要吵到讓他們離婚，「這樣就能消我心頭之恨」，甚至飛車追逐，並在與她面談時怒甩巴掌。

陳女接著說，由於丈夫和張女都是選在她喜歡的景點發生性關係，為了避免觸景傷情，幾乎已經無處可去，自己是英國留學回來的碩士，本來開了一間工作室教英文，也有在大學任教，結果卻因為外遇事件中斷，因此決定提告求償120萬元。

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張女堅稱遭到張男玩弄感情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

對於上述指控，張男承認的確有與張女發生性關係。張女則透過書狀答辯，直指是張男先聲稱要離婚，她心軟聽對方訴苦，沒想到卻遭玩弄感情，還被陳女妖魔化，彷彿他們夫妻種種不合都是她造成的，「最應該受譴責者是他們，陳女卻把張男背叛婚姻之事形容得很無辜，可見起訴狀內容並不實在。」

不過，一審彰化地院法官並未採信張女的說法，並判她和張男應連帶賠償30萬元。全案上訴至台中高分院，合議庭認為，兩人過去的對話曖昧，曾提及「我到底是愛上你，還是只想跟你上床」、「你愛我，你不會做這件事情」等，加上還有張女寫給陳女的信件等證物，最終判兩人應再連帶賠償20萬元，相當於要賠償50萬元。

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