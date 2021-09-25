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高鐵一定會延伸宜蘭！4站址「優缺點」一覽　這1站成本最低

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部規劃高鐵延伸宜蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報度

行政院投入1700億元規劃高鐵延伸宜蘭，交通部今日召開高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址方案地方說明會，分析四站址四城、宜蘭、縣政中心、羅東的優缺點，不過說明會上仍未確定站址，交通部強調「一定會做」，將納入各方意見儘速決定站址。

交通部表示，鐵道局正在辦理高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃作業，就宜蘭端可能站址進行盤點，以軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、聯外道路系統改善難易、周邊發展潛力、新市鎮開發、關聯計畫界面、用地與房屋拆遷數量、工程經費及路線延伸可能性等準則，擇定四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4方案深入檢討。

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交通部指出，四城方案成本最低、新闢聯外道路容易，但運量最低，溪南民眾轉車時間較久，環評時程與區段徵收時程較不容易掌握。

宜蘭方案因位在既有發展區，運量最高，車站周邊轉運接駁功能完善；但站體配合高鐵軌道配置月台往北移225公尺，三鐵共構車站高度約9層樓高，環評變數多，可能造成高架工期延誤超過40個月，另商業區有69棟建物，也會有拆遷困難的情況，既有聯外道路不易改善。

▲▼交通部辦理高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址方案地方說明會。（圖／交通部）

▲▼交通部辦理高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址方案地方說明會。（圖／交通部）

▲▼交通部辦理高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址方案地方說明會。（圖／交通部）

▲▼交通部辦理高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址方案地方說明會。（圖／交通部）

縣政中心方案的成本較高，周邊的土地價值高，特定區開發效益也高；惟因路線高架共構達3公里，環評變數多且高架工程至少延誤28個月。

羅東方案有完善的轉運接駁，有利臺鐵營運調度與民眾轉乘，不過因路線最長，成本也最高，還有建物拆遷困難與聯外交通寬度不足問題。

交通部表示，這項計劃攸關宜蘭發展，一定會做。今天會場內的發言相當踴躍，交通部會帶回鄉親的陳情書及所有建議，用最快的速度決定高鐵站址。

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