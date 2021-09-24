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雙十連假蘇花路廊再爆車潮！祭時段禁大貨車　路肩開放大客車

▲蘇花路廊國慶連假期間將進行時段性車種管制。（圖／記者游芳男攝）

▲蘇花路廊國慶連假期間將進行時段性車種管制。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國慶雙十連續假期，公路總局第四區養護工程處預估將有大量車潮往返宜花地區，時段禁21公噸以上大貨車通行，及時段開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。另為免路上塞車之苦，鼓勵民眾提早規劃出遊行程，以分散連假旅遊交通需求。

公路總局第四區養護工程處表示，國慶連假3天期間，為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

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另因應連假蘇花路廊湧入之大量車潮，也將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，連假期間蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、 10月9日：5時至17時，雙向管制。
二、10月10日：7時至13時，雙向管制。
三、10月11日：12時至16時，雙向管制。

也提醒用路人行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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